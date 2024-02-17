فلسطين: نتنياهو يختبئ خلف الوزيرين بن جفير وسموتريتش لإشعال ساحة الصراع

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يختبئ خلف الوزيرين المتطرفين بن جفير وسموتريتش فى إطلاق يد المستوطنين لإشعال الحرائق فى ساحة الصراع.

وأكدت الوزارة -فى بيان صحفي- " أن ميليشيات بن جفير وسموتريتش تتحدى العقوبات التى فرضتها بعض الدول على بعض غلاة المتطرفين، وتواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين بغطاء سياسى مفضوح من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو، الذى يتعمد إرضاء اليمين الإسرائيلى المتطرف بالائتلاف على حساب الشعب الفلسطينى وأرضه وحقوقه، ويطلق يدهم لإشعال المزيد من الحرائق فى ساحة الصراع لتعميق دوامة العنف والفوضى وتكريس المنطق العسكرى الأمنى فى التعامل مع شعبنا، بما يؤدى إلى تقويض واستبعاد أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لحله على قاعدة تطبيق مبدأ الدولتين".



وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتى تسيطر على مشهد الحياة اليومى للمواطن الفلسطينى عامةً وفى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، كان آخرها إمعان قوات الاحتلال فى استباحة المناطق الفلسطينية واقتحامها وتصعيد جرائم هدم المنازل خاصة فى القدس الشرقية المحتلة ومطاردة الوجود الفلسطينى فى المناطق المصنفة (ج) لتفريغها من أصحابها الأصليين وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطانى العنصرى، وكذلك الاعتداءات الهمجية التى ترتكبها عناصر الإرهاب الإسرائيلى المنتشرة على هضاب وتلال الضفة الغربية المحتلة كما حصل فى الاعتداء على طفلين فى مسافر يطا، وإقدام تلك العناصر بزيها الدينى المتطرف على نصب حاجز عند مدخل بلدة عصيرة القبلية فى نابلس والتنكيل ب 3 شبان بعد أن أنزلتهم من مركبتهم، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام فى التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم من أراضيهم كما يحصل بشكل دائم فى مسافر يطا والاغوار.



ورأت الوزارة أن "العقوبات المفروضة على عدد من عناصر الميليشيات الاستيطانية الإرهابية غير كافية ولا تشكل رادعاً حقيقياً لها يجبرها على وقف انتهاكاتها وجرائمها، فالمطلوب وضع منظمات الإرهاب اليهودى على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على الوزراء وأعضاء "الكنيست" والمسئولين الإسرائيليين الذين يدعمونها مالياً ويوفرون لها الحماية السياسية والقانونية أمثال الثنائى الفاشى بن جفير وسموتريتش وغيرهما".





