وزير خارجة موريتانيا: رئاسة الاتحاد الإفريقي مسؤولية كبيرة

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن رئاسة الاتحاد الإفريقي مسؤولية كبيرة ستتحملها موريتانيا خلال سنة 2024.

وأضاف في تصريحات للصحفيين مساء السبت على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا، أن تولي موريتانيا لرئاسة الاتحاد الإفريقي بعد أن كانت محل إجماع من طرف دول شمال القارة هو مكسب تاريخي.



وأشار إلى أن هذا اليوم تاريخي ومهم لأن موريتانيا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، عن دول شمال القارة بالإجماع الشامل.



وتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني السبت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي وهو ثالث رئيس موريتاني يتولى المنصب بعد الرئيس الأسبق المختار ولد داداه في سبعينيات القرن الماضي والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2014.



