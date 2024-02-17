وزير السياحة التونسي: 2024 سيكون عام تحقيق الجودة الشاملة في السياحة

(MENAFN
- Youm7)
أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين أن عام 2024 سيكون عام تحقيق الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية .
وقال بلحسين ـ في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ـ إن الوصول الى الجودة الشاملة في قطاع السياحية والصناعات التقليدية يقوم على إحكام الاعداد الجيد للموسم السياحي على مدار العام والعمل في إطار التعاون والشراكة مع كل الوزارات لتحقيق هذا الهدف المنشود.
وأضاف "نعمل على تعزيز التصنيف الأخير للوجهة السياحية التونسية كثالث وجهة آمنة للسياحة في القارة الافريقية بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف الوحدات الأمنية والوحدات العسكرية، وذلك بالعمل والتنسيق أيضا مع وزارة البيئة لمزيد من الارتقاء بالمحيط البيئي الذي يمثل عنصرا رئيسيا في دفع السياحة التونسية".
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