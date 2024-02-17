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وزير السياحة التونسي: 2024 سيكون عام تحقيق الجودة الشاملة في السياحة

2/17/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Youm7)
أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين أن عام 2024 سيكون عام تحقيق الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية .



وقال بلحسين ـ في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ـ إن الوصول الى الجودة الشاملة في قطاع السياحية والصناعات التقليدية يقوم على إحكام الاعداد الجيد للموسم السياحي على مدار العام والعمل في إطار التعاون والشراكة مع كل الوزارات لتحقيق هذا الهدف المنشود.



وأضاف "نعمل على تعزيز التصنيف الأخير للوجهة السياحية التونسية كثالث وجهة آمنة للسياحة في القارة الافريقية بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف الوحدات الأمنية والوحدات العسكرية، وذلك بالعمل والتنسيق أيضا مع وزارة البيئة لمزيد من الارتقاء بالمحيط البيئي الذي يمثل عنصرا رئيسيا في دفع السياحة التونسية".












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