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رئيسا وزراء العراق وإستونيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2/17/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Youm7)
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه، السبت، مع نظيرته الإستونية كايا كالاس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات أبرزها مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير القطاع الزراعي، وكذلك مجال الحكومة الإلكترونية، حيث تم الاتفاق على إرسال وفد فني عراقي إلى إستونيا لبحث هذا الملف المهم ومناقشة آلياته.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لتدارس المجالات والملفات التي يمكن من خلالها تدعيم التعاون المشترك بين البلدين.



وتم التطرق إلى ملف التحالف الدولي، الذي تشارك فيه إستونيا، والحوارات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء وجوده داخل العراق، بعد التقدم الكبير والجاهزية العالية للقوات الأمنية العراقية والانتقال إلى مستوى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف.



وفي السياق، أكد السوداني أهمية مشاركة الشركات الإيطالية في مشروعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي.



جاء ذلك خلال لقائه بالمدير العام لشركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في أنظمة الأمن والدفاع والمعلومات الأمنية لورينزو مارياني، حيث استعرضا الاتفاق الأخير، الذي جرى التوصل له بموجب اللجنة التي شُكلت في أعقاب زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى بغداد في عام 2022، والمعنية بإنهاء المتعلقات القانونية لديون عراقية مترتبة بذمة إيطاليا، وتسوية أية عقبات أمام إقبال الشركات الإيطالية عن العمل في العراق والإسهام بخطط التنمية والمشاركة في إعمار البنى التحتية.



كما التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي بالرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية للطاقة كريستيان بروخ، حيث تم استعراض المشاريع التي تضطلع بها الشركة في العراق وسبل تسريع الأعمال، فضلاً عن مراجعة العقود والتقدم الحاصل في تنفيذ فقراتها وكذلك تدارس مذكرة التفاهم المشتركة بين الشركة ووزارة النفط العراقية بشأن استثمار الغاز المصاحب وتطوير قدرات العراق في هذا المجال الحيوي.














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