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وكيل طب بيطرى عين شمس: فرس النهر يفرز مواد تعمل كواقي شمسى ومرطب للبشرة

2/17/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور عاطف محمد كامل، وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن فرس النهر هو ثالث أكبر حيوان ثديي في العالم، بعد الأفيال ووحيد القرن، حيث يمكن أن يصل وزنها إلى 2000 كيلو جرام، مشيرا إلى أن أعدادها آخذة في الانخفاض وتم إدرجها من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) على أنها من الأنواع المعرضة للخطر في عام 2006 بعد إثبات أن عدد فرس النهر قد انخفض بنسبة تصل إلى 20٪ خلال العقدين الماضيين.



وكشف كامل، عددا من المعلومات الخاصة بفرس النهر، منها:



- أنها تفرز مادة دهنية حمراء على بشرتها تعمل كواقي من الشمس ومرطب.



-تقضي أفراس النهر ما يصل إلى 16 ساعة يوميًا مغمورة في الماء، ولكن يجب أن تخرج كل 5 دقائق للهواء.



-تلد أمهات أفراس النهر أطفالها في الماء.



-تزن صغار أفراس النهر حوالي 100 رطل.



-تلد أنثى فرس النهر عجلًا واحدًا كل عامين.



-على الرغم من أن أفراس النهر لا تبدو سريعة ، إلا أنها يمكن أن تصل سرعتها إلى 19 ميلاً في الساعة.



-تستهلك أفراس النهر ما يقرب من 150 رطلاً من العشب في فترة الرعي من 4 إلى 5 ساعات.



-أفراس النهر هي أكثر الحيوانات عدوانية في العالم وتقتل 500 شخص سنويًا.



-تشمل مفترسات فرس النهر الضباع والأسود والتماسيح. لسوء الحظ ، أصبح البشر أيضًا مفترسًا أساسيًا. بينما يصطاد بعض أفراس النهر للحصول على لحومها ، يصطادها البعض الآخر للحصول على أسنانها العاجية.












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