تحويل القبلة دروس وعبر.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

(MENAFN
- Youm7) حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "تحويل القبلة دروس وعبر"، حيث سبق وقد حددت الوزارة موضوعات خطب شعبان ورمضان 1445هــ.
أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.
الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.
الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.
ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات
الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات
الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان .
الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد.
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