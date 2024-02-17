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تعرف على تفاصيل مشروعات الحماية من السيول فى سيناء

2/17/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء .



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروعات الحماية من السيول فى سيناء:



1- تنفيذ 556 منشأ الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت، وحصاد مياه الأمطار لتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية.



2- منظومة حماية كبرى لمدينة شرم الشيخ هي الأضخم فى مصر تم تنفيذها بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 1.50 مليار جنيه.



3- الانتهاء من
أعمال الحماية و 10 خزانات أرضية بوادى الجرافى ، وسد أم البارد بمركز نخل ، وبحيرة صناعية و 5 أحواض تهدئة بوادى العريش بشمال سيناء ، و 18 خزان أرضي بوسط سيناء.



4- تنفيذ عملية حماية وادى غرندل ووادي وردان براس سدر، وقناة صناعية ومعبر أيرلندى و2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بوادى بعبع و5 بحيرات و3 سدود لحماية مدينة الطور بجنوب سيناء.



5- 4 بحيرات صناعية و 11 قناة و 44 حاجز توجيه و 2 حوض تهدئة و 4 حاجز إعاقة لحماية مدينة طابا.












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