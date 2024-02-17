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20 فبراير آخر موعد للتقديم فى وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل

2/17/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 20 فبراير 2024
على هذا الرابط:



وأكدت الوزارة على أنه
التعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم المدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 من نفس الشهر.



وحددت الوزارة الوظائف المطلوبة كالتالى: مدير أكاديمي مدرسة ايفر جرو الدولية بمدينة السادات محافظة المنوفية مدير أكاديمي مدرسة احمد ضيف الله الدولية بمدينة أسيوط محافظة أسيوط وكيل مدرسة ايفا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة وكيل مدرسة فريش الدولية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية وكيل مدرسة موبيكا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة.



وأعلنت الوزارة شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية: مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال ادارة المنشأت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة (لا يوجد بدل انتقال) يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات ويفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة معايير القبول، ويجب أن يجتاز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلى واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات القيادة.












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