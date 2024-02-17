20 فبراير آخر موعد للتقديم فى وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل

(MENAFN
- Youm7) تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 20 فبراير 2024
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وأكدت الوزارة على أنه
التعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم المدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 من نفس الشهر.
وحددت الوزارة الوظائف المطلوبة كالتالى: مدير أكاديمي مدرسة ايفر جرو الدولية بمدينة السادات محافظة المنوفية مدير أكاديمي مدرسة احمد ضيف الله الدولية بمدينة أسيوط محافظة أسيوط وكيل مدرسة ايفا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة وكيل مدرسة فريش الدولية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية وكيل مدرسة موبيكا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة.
وأعلنت الوزارة شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية: مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال ادارة المنشأت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة (لا يوجد بدل انتقال) يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات ويفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة معايير القبول، ويجب أن يجتاز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلى واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات القيادة.
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