الصين تبدي استعدادها لتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية مع منغوليا

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" استعداد بلاده لتعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية مع منغوليا.
وقال "وانج" - خلال لقائه نظيرته المنغولية "باتمونخ باتسيتسيج"، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ60 الجارية حاليا بألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) السبت - إن الصين مستعدة لتحقيق المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية وتعميق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة والاستفادة من إمكانات التعاون استفادة كاملة مع منغوليا من أجل الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما إلى مستوى أعلى وتحقيق التنمية والرخاء المشتركين.
وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أنه يتعين على البلدين فهم ودعم بعضهما البعض في القضايا التي تنطوي على المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التبادلات في مختلف المجالات.
من جانبها، أعربت "باتسيتسيج" عن استعداد منغوليا لتقوية التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، والدفع من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في العلاقات الثنائية.
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