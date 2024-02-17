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الصين تبدي استعدادها لتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية مع منغوليا

2/17/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" استعداد بلاده لتعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية مع منغوليا.



وقال "وانج" - خلال لقائه نظيرته المنغولية "باتمونخ باتسيتسيج"، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ60 الجارية حاليا بألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) السبت - إن الصين مستعدة لتحقيق المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية وتعميق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة والاستفادة من إمكانات التعاون استفادة كاملة مع منغوليا من أجل الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما إلى مستوى أعلى وتحقيق التنمية والرخاء المشتركين.



وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أنه يتعين على البلدين فهم ودعم بعضهما البعض في القضايا التي تنطوي على المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التبادلات في مختلف المجالات.



من جانبها، أعربت "باتسيتسيج" عن استعداد منغوليا لتقوية التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، والدفع من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في العلاقات الثنائية.












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