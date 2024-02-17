ذكرى مرور عامين على حرب أوكرانيا.. قمة افتراضية بإيطاليا لقادة مجموعة الـ7

MENAFN - Youm7) قررت مجموعة السبع عقد اجتماع لقادة وزعماء المجموعة يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

ويصادف 24 فبراير مرور عامين على نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، و تقرر أن يتم عقد القمة في إيطاليا التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة السبع، وهو أول اجتماع قمي تستضيفه إيطاليا لقادة دول المجموعة ويقام افتراضيا عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة.



ويؤكد قادة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وبحسب المصادر الإيطالية.. يشارك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أعمال القمة.



