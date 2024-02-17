ذكرى مرور عامين على حرب أوكرانيا.. قمة افتراضية بإيطاليا لقادة مجموعة الـ7

(MENAFN
- Youm7) قررت مجموعة السبع عقد اجتماع لقادة وزعماء المجموعة يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.
ويصادف 24 فبراير مرور عامين على نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، و تقرر أن يتم عقد القمة في إيطاليا التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة السبع، وهو أول اجتماع قمي تستضيفه إيطاليا لقادة دول المجموعة ويقام افتراضيا عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة.
ويؤكد قادة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وبحسب المصادر الإيطالية.. يشارك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أعمال القمة.
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