نائبة بايدن تلتقي بزيلينسكي في ميونخ وتؤكد سعيها لإقرار قانون لدعم كييف

(MENAFN
- Youm7) شددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، السبت، على جهود الإدارة المستمرة لضمان إقرار مشروع قانون التمويل التكميلي للأمن القومي؛ والذي يشتمل على دعم قوي لأوكرانيا.
وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن هاريس بحثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في ميونخ بألمانيا - "القتال" الأوكراني مع روسيا، مجددة التأكيد على الدعم القوي من الحزبين الأمريكيين (الديمقراطي والجمهوري) لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
ورحبت نائبة بايدن، بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق التكامل الأوروبي الأطلسي، وشجعت على مواصلة العمل لمكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا.
واعتبر بيان البيت الأبيض أن هذا الأمر "سيعطي الثقة للمستثمرين ويمكّن من التعافي السريع وإعادة الإعمار في أوكرانيا" بعد انتهاء الحرب مع روسيا.
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