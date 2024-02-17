نائبة بايدن تلتقي بزيلينسكي في ميونخ وتؤكد سعيها لإقرار قانون لدعم كييف

MENAFN - Youm7) شددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، السبت، على جهود الإدارة المستمرة لضمان إقرار مشروع قانون التمويل التكميلي للأمن القومي؛ والذي يشتمل على دعم قوي لأوكرانيا.



وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن هاريس بحثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في ميونخ بألمانيا - "القتال" الأوكراني مع روسيا، مجددة التأكيد على الدعم القوي من الحزبين الأمريكيين (الديمقراطي والجمهوري) لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.



ورحبت نائبة بايدن، بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق التكامل الأوروبي الأطلسي، وشجعت على مواصلة العمل لمكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا.





واعتبر بيان البيت الأبيض أن هذا الأمر "سيعطي الثقة للمستثمرين ويمكّن من التعافي السريع وإعادة الإعمار في أوكرانيا" بعد انتهاء الحرب مع روسيا.



