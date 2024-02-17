وفد من الكونجرس الأمريكي يزور المجر لإقناع برلمانها بانضمام السويد للناتو

MENAFN - Youm7) يبدأ وفد مشترك من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي زيارة لجمهورية المجر اليوم الأحد لإقناع بودابست بالموافقة على انضمام السويد لعضوية حلف شمال الاطلنطي "ناتو".



وصرحت مصادر في حلف شمال الأطلنطي اليوم بأن الوفد الأمريكي سيقابل مشرعين في برلمان المجر وسيجرون نقاشا عميقا معهم لإقناعهم بأهمية تأمين المصادقة البرلمانية اللازمة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.



وبحسب ميثاق حلف شمال الأطلنطي، فمن شروط موافقة حلف الناتو على إنضمام أعضاء جدد فيه أن تصادق جميع برلمانات أعضائه - 31 دولة - على ذلك وهو ما حدث بالنسبة للسويد في 30 دولة من أعضاء الناتو باستثناء المجر التي قرر برلمانها عقد جلسة خاصة حول هذا الأمر نهاية شهر فبراير الجاري.



وفي سياق متصل، قالت مصادر في الحكومة المجرية إن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وأعضاء حكومته يرحبون بإنضمام السويد إلى حلف الناتو وكذلك أعضاء حزب فيدز بارتي الحاكم فى المجر، إلا أن نواب البرلمان المجري لا يزالون منقسمين إزاء المصادقة على انضمام السويد للناتو تحسبا لردة الفعل الروسية، إلا أن المساعي الأمريكية التي يقول عنها المراقبون إنها ترقى إلى حد الضغوط تريد ضمان موافقة البرلمان المجري على إنضام السويد، إذ يعتبر انضمامها مسألة مهمة للأمن القومى الأمريكي في إطار سباقه مع موسكو.



تجدر الإشارة إلى أن السويد كانت قد تقدمت لعضوية حلف الناتو في مايو من عام 2022 في تطور قال المراقبون إنه تاريخي ويأتي على خلفية الصراع الذي نشب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام ذاته.





