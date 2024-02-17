وفد من الكونجرس الأمريكي يزور المجر لإقناع برلمانها بانضمام السويد للناتو

(MENAFN
- Youm7) يبدأ وفد مشترك من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي زيارة لجمهورية المجر اليوم الأحد لإقناع بودابست بالموافقة على انضمام السويد لعضوية حلف شمال الاطلنطي "ناتو".
وصرحت مصادر في حلف شمال الأطلنطي اليوم بأن الوفد الأمريكي سيقابل مشرعين في برلمان المجر وسيجرون نقاشا عميقا معهم لإقناعهم بأهمية تأمين المصادقة البرلمانية اللازمة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.
وبحسب ميثاق حلف شمال الأطلنطي، فمن شروط موافقة حلف الناتو على إنضمام أعضاء جدد فيه أن تصادق جميع برلمانات أعضائه - 31 دولة - على ذلك وهو ما حدث بالنسبة للسويد في 30 دولة من أعضاء الناتو باستثناء المجر التي قرر برلمانها عقد جلسة خاصة حول هذا الأمر نهاية شهر فبراير الجاري.
وفي سياق متصل، قالت مصادر في الحكومة المجرية إن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وأعضاء حكومته يرحبون بإنضمام السويد إلى حلف الناتو وكذلك أعضاء حزب فيدز بارتي الحاكم فى المجر، إلا أن نواب البرلمان المجري لا يزالون منقسمين إزاء المصادقة على انضمام السويد للناتو تحسبا لردة الفعل الروسية، إلا أن المساعي الأمريكية التي يقول عنها المراقبون إنها ترقى إلى حد الضغوط تريد ضمان موافقة البرلمان المجري على إنضام السويد، إذ يعتبر انضمامها مسألة مهمة للأمن القومى الأمريكي في إطار سباقه مع موسكو.
تجدر الإشارة إلى أن السويد كانت قد تقدمت لعضوية حلف الناتو في مايو من عام 2022 في تطور قال المراقبون إنه تاريخي ويأتي على خلفية الصراع الذي نشب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام ذاته.
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