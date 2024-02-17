الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك الليلة

MENAFN - Youm7) ينهى فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال تدريباته، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري والمقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لكلاسيكو "أولاد العم".

ويجهز إيهاب جلال كلا من أحمد الشيخ القادم من الاتحاد السكندرى في الانتقالات الشتوية، والذى غاب عن مباراة سيراميكا لعدم الجاهزية، وهشام محمد القادم من بيراميدز والذى غاب أيضا عن مباراة سيراميكا للإصابة، من أجل الاستعانة بهم أمام الزمالك .

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.

ويعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى

الإسماعيلى ، على مشاهدة مباريات الزمالك وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالدوري بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة، لاسيما فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الأخير.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك، محمد عبد الغنى، عمرو السيسى، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، على ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكى، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندى موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.