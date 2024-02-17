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انطلاق مباريات الجولة الـ13 بالدوري المصرى الممتاز اليوم

2/17/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة
الدوري المصري
بإقامة ثلاث مباريات، تجمع إنبى مع سموحة، والبنك الأهلى مع زد إف سى، وأخيراً بيراميدز مع الاتحاد السكندري.
مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

الأحد 18 فبراير

إنبى & سموحة..4 عصراً على استاد بتروسبورت البنك الأهلى & زد إف سى ..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى بيراميدز & الاتحاد السكندري ..7 مساء على استاد الدفاع الجوى
الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر & المقاولون..4 عصرا استاد السلام الاسماعيلى& الزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية

الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا & الجونة..4 عصراً على استاد القاهرة
الداخلية & فاركو.. 7 مساء على ستاد الكلية الحربية المصري البورسعيدى& بلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب
القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وشهدت مباريات الجولة 12 من عمر
مسابقة دوري Nile ،
إقامة 7 مباريات فقط، حيث تم تأجيل مباراتين، بسبب المشاركة في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت الجولة 12، 3 انتصارات فقط، بفوز إنبي على المقاولون العرب بهدف نظيف ليتصدر جدول الدوري، بينما فاز بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، كما فاز الإسماعيلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.
فيما حسمت نتيجة التعادل سواء السلبي أو الإيجابي، نتيجة 4 مباريات ضمن الجولة 12، حيث تعادل المصري مع الجونة 2-2، وتعادل مع البنك الأهلي 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2-2، وأخيراً تعادل زد مع بيراميدز سلبياً بدون أهداف.
وشهدت الجولة 12 تسجيل 15 هدفاً، وتم تأجيل مباراة الأهلي مع الداخلية بسبب انشغال الأحمر بخوض مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتأجيل لقاء الزمالك مع فاركو، لانشغال الأبيض بمواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.






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