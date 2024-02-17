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إجراء قرعة دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة اليوم

2/17/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) تُجرى اليوم الأحد، قرعة دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 ، بعد انتهاء منافسات التصنيف أمس السبت.



وشهدت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت أمس تحقيق الأهلي الفوز للمرة الثانية على الزهور، وكذلك فوز الزمالك على وادى دجلة للمرة الثانية، وفاز سبورتنج على الشمس، وكرر سموحة فوزه على الصيد.



وبذلك سيكون تصنيف الفرق قبل إجراء قرعة دور الثمانية التي تقام غدا كالتالي:





التصنيف الأول : الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة.




التصنيف الثاني : الصيد و الشمس و الزهور ووادي دجلة.



ويقام دور الثمانية بدوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3.












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