إجراء قرعة دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة اليوم

(MENAFN
- Youm7) تُجرى اليوم الأحد، قرعة دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 ، بعد انتهاء منافسات التصنيف أمس السبت.
وشهدت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت أمس تحقيق الأهلي الفوز للمرة الثانية على الزهور، وكذلك فوز الزمالك على وادى دجلة للمرة الثانية، وفاز سبورتنج على الشمس، وكرر سموحة فوزه على الصيد.
وبذلك سيكون تصنيف الفرق قبل إجراء قرعة دور الثمانية التي تقام غدا كالتالي:
التصنيف الأول : الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة.
التصنيف الثاني : الصيد و الشمس و الزهور ووادي دجلة.
ويقام دور الثمانية بدوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3.
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