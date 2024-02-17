طبيب الأهلي يبحث ترتيبات جراحة الركبة لـأليو ديانج

MENAFN - Youm7) يبحث أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، ترتيبات جراحة الركبة التى من المقرر أن يخضع لها المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال الساعات المقبلة.

وتأكد غياب ديانج عن مباراة الأهلى أمام ميدياما الغاني، المحدد لها الجمعة المقبل 23 فبراير، بسبب الإصابة، ويعاني ديانج من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة ستبعده عن الفريق قرابة الأربعة أسابيع على أقل تقدير.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام.

وغاب ديانج عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت

الجمعة، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي بسبب الإصابة.

من جانبه قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد للتفكير

في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.

وقال إنه خلال الفترة القادمة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وإنه سيسعى للفوز في المباراتين القادمتين وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .