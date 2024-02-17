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جوميز يجهز نداى وإيشو لحل أزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك

2/17/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، على تجهيز السنغالي إبراهيما نداي وأحمد عبد الرحيم إيشو للدفع بأحدهما فى الجبهة اليسرى خلال مواجهة الإسماعيلي، بعدما تعرض محمد عبد الشافي للإصابة.



وأصبح مركز الظهير الأيسر فى الزمالك بمثابة "صداع" فى رأس جوميز بسبب عدم توفر البدائل، فى ظل إصابة أحمد فتوح، ومؤخراً محمد عبد الشافي، ورحيل عبد الله جمعة.



وكان محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعرض لإصابة قوية على مستوي الركبة في مران الخميس الماضى، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وجاءت الإصابة بعد كرة مشتركة مع التونسي سيف الدين الجزيري ليسقط "شيفو" مصابًا، ما أدى لقيام اللاعب بالصراخ وعدم قدرته على الخروج من الملعب سيرا على قدميه.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي غدًا الاثنين فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.












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