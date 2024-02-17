جوميز يجهز نداى وإيشو لحل أزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك

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- Youm7) يعمل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، على تجهيز السنغالي إبراهيما نداي وأحمد عبد الرحيم إيشو للدفع بأحدهما فى الجبهة اليسرى خلال مواجهة الإسماعيلي، بعدما تعرض محمد عبد الشافي للإصابة.
وأصبح مركز الظهير الأيسر فى الزمالك بمثابة "صداع" فى رأس جوميز بسبب عدم توفر البدائل، فى ظل إصابة أحمد فتوح، ومؤخراً محمد عبد الشافي، ورحيل عبد الله جمعة.
وكان محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعرض لإصابة قوية على مستوي الركبة في مران الخميس الماضى، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وجاءت الإصابة بعد كرة مشتركة مع التونسي سيف الدين الجزيري ليسقط "شيفو" مصابًا، ما أدى لقيام اللاعب بالصراخ وعدم قدرته على الخروج من الملعب سيرا على قدميه.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي غدًا الاثنين فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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