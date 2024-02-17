لبنان: تواصل المواجهات بين (المقاومة) وقوات الاحتلال في ظل استهداف مواقع وقصف للجنوب اللبناني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 2 (كونا) -- تواصلت المواجهات بين (المقاومة) في لبنان وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت حيث شنت (المقاومة) عددا من العمليات العسكرية على مواقع الاحتلال الذي رد بغارات جوية وقصف مدفعي للجنوب اللبناني.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي نفذت غارات متتالية على اطراف (بيت ليف وراميا) في خراج وادي المظلم اضافة الى غارة استهدفت بالصواريخ اطراف بلدة (عيترون).
وشن الطيران الحربي للاحتلال غارة على اطراف بلدة (عيتا الشعب) وغارة اخرى على منطقة المعصرة في بلدة (مارون الراس).
وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية منطقة حامول في الناقورة واطراف علما الشعب وبيت ليف وراميا وعيتا الشعب ويارون وجبل بلاط.
وطاول القصف المدفعي للاحتلال بلدة (ميس الجبل) ووطى (الخيام) ومحيط (تلة حمامص).
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) اعلانها استهداف عناصرها لثكنة (برانيت) بصاروخ من نوع "فلق 1" وأصابوها "اصابة مباشرة".
واستهدفوا ايضا موقع (السماقة) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع (الضهيرة) بالأسلحة الصاروخية.
كما تم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع (بركة ريشا) واستهداف موقع (راميا). (النهاية)
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