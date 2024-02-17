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ألمانيا: على الغرب الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 17 ـ 2 ـ (كونا) -- طالبت الحكومة الألمانية اليوم السبت الحلفاء الأوروبيين والغربيين بأن يكونوا مستعدين لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس خلال أعمال الدورة ال 60 من مؤتمر ميونيخ للأمن إنه يعتقد بأنه يتعين على الحلفاء الغربيين أن يستعدوا لصراع يمتد لعقود مع روسيا.
ووفق تصريحات الوزير الالماني فإنه سيتعين على الأوروبيين التعايش في أوروبا مع خطوط "تفصل أوروبا الحرة والديمقراطية من جهة وروسيا الاستبدادية والمحرضة على الحروب من جهة أخرى" وفق تعبيره.
وأكد على ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها قائلا إن "الردع الفعال يعني بالنسبة لنا تأمين حياتنا". (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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