ألمانيا: على الغرب الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 17 ـ 2 ـ (كونا) -- طالبت الحكومة الألمانية اليوم السبت الحلفاء الأوروبيين والغربيين بأن يكونوا مستعدين لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس خلال أعمال الدورة ال 60 من مؤتمر ميونيخ للأمن إنه يعتقد بأنه يتعين على الحلفاء الغربيين أن يستعدوا لصراع يمتد لعقود مع روسيا.
ووفق تصريحات الوزير الالماني فإنه سيتعين على الأوروبيين التعايش في أوروبا مع خطوط "تفصل أوروبا الحرة والديمقراطية من جهة وروسيا الاستبدادية والمحرضة على الحروب من جهة أخرى" وفق تعبيره.
وأكد على ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها قائلا إن "الردع الفعال يعني بالنسبة لنا تأمين حياتنا". (النهاية)
ع ن ج / ه س ص
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