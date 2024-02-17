رئيسا مصر وفرنسا يشددان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت على خطورة أي تصعيد عسكري في مدينة رفح بقطاع غزة لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس ماكرون تناولا خلاله الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
واضاف البيان ان الرئيسين أكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
وحذرا من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إليها بأي شكل أو صورة وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر.(النهاية)
ع ف ف / ه س ص
MENAFN17022024000071011013ID1107865124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.