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رئيسا مصر وفرنسا يشددان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح الفلسطينية

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت على خطورة أي تصعيد عسكري في مدينة رفح بقطاع غزة لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس ماكرون تناولا خلاله الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
واضاف البيان ان الرئيسين أكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
وحذرا من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إليها بأي شكل أو صورة وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر.(النهاية)

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