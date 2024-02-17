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البولندية إيغا شيفيونتك تحقق لقب (قطر توتال إنرجيز) للتنس

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 17- 2 (كونا)-- حققت اللاعبة البولندية إيغا شيفيونتك المصنفة الأولى عالميا اليوم السبت لقب بطولة (قطر توتال إنرجيز) المفتوحة للتنس للسيدات بفوزها على الكازاخية إيلينا رايباكينا المصنفة الرابعة عالميا بمجموعتين من دون رد
وحققت اللاعبة البولندية إنجازا غير مسبوق في ختام بطولة قطر (توتال إنرجيز) المفتوحة للتنس للسيدات التي استضافها العاصمة القطرية الدوحة بتتويجها باللقب الثالث لها على التوالي في النسخة ال22
وقامت رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بتتويج البطلة البولندية الفائزة باللقب وتسليمها الصقر الذهبي وتسليم اللاعبة الكازاخية جائزة المركز الثاني.
وتفوقت المصنفة الأولى في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش على نظيرتها الكازاخية إيلينا رايباكينا بواقع (7 ـ 6) و(6 ـ 2) في مباراة استمرت حوالي ساعتين و20 دقيقة.
وأصبحت اللاعبة البولندية أول لاعبة تحقق لقب البطولة القطرية ثلاث مرات منذ انطلاقها عام 2001 حيث توجت باللقب الأول لها عام 2022 بفوزها في النهائي على اللاعبة الإستونية انيت كونتافيت بواقع ( 6 ـ 2) و(6 ـ صفر) ثم حققت اللقب الثاني العام الماضي بتغلبها على الأمريكية جيسيكا بيجولا بواقع (6 ـ 3 )و(6 ـ صفر).
وبتحقيق لقب بطولة قطر ترفع اللاعبة البولندية عدد ألقابها إلى 18 لقبا في مسيرتها الاحترافية والتي تضم أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) وهي 3 ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة أعوام 220 و2022 و2023 ولقب وحيد في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2022.
وانطلقت يوم الأحد الماضي منافسات بطولة قطر (توتال إنرجيز) للتنس للسيدات 2024 في نسختها ال22 في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)

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