البولندية إيغا شيفيونتك تحقق لقب (قطر توتال إنرجيز) للتنس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 17- 2 (كونا)-- حققت اللاعبة البولندية إيغا شيفيونتك المصنفة الأولى عالميا اليوم السبت لقب بطولة (قطر توتال إنرجيز) المفتوحة للتنس للسيدات بفوزها على الكازاخية إيلينا رايباكينا المصنفة الرابعة عالميا بمجموعتين من دون رد
وحققت اللاعبة البولندية إنجازا غير مسبوق في ختام بطولة قطر (توتال إنرجيز) المفتوحة للتنس للسيدات التي استضافها العاصمة القطرية الدوحة بتتويجها باللقب الثالث لها على التوالي في النسخة ال22
وقامت رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بتتويج البطلة البولندية الفائزة باللقب وتسليمها الصقر الذهبي وتسليم اللاعبة الكازاخية جائزة المركز الثاني.
وتفوقت المصنفة الأولى في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش على نظيرتها الكازاخية إيلينا رايباكينا بواقع (7 ـ 6) و(6 ـ 2) في مباراة استمرت حوالي ساعتين و20 دقيقة.
وأصبحت اللاعبة البولندية أول لاعبة تحقق لقب البطولة القطرية ثلاث مرات منذ انطلاقها عام 2001 حيث توجت باللقب الأول لها عام 2022 بفوزها في النهائي على اللاعبة الإستونية انيت كونتافيت بواقع ( 6 ـ 2) و(6 ـ صفر) ثم حققت اللقب الثاني العام الماضي بتغلبها على الأمريكية جيسيكا بيجولا بواقع (6 ـ 3 )و(6 ـ صفر).
وبتحقيق لقب بطولة قطر ترفع اللاعبة البولندية عدد ألقابها إلى 18 لقبا في مسيرتها الاحترافية والتي تضم أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) وهي 3 ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة أعوام 220 و2022 و2023 ولقب وحيد في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2022.
وانطلقت يوم الأحد الماضي منافسات بطولة قطر (توتال إنرجيز) للتنس للسيدات 2024 في نسختها ال22 في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)
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