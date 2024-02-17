الدوري الإنجليزي: (مانشستر سيتي) يتعادل على أرضه مع (تشيلسي) ويتراجع للمركز الثالث

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 2 (كونا) -- تراجع نادي (مانشستر سيتي) إلى ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ان اكتفى بالتعادل بهدف لمثله في عقر داره امام (تشيلسي) في لقاء الجولة ال25 الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد.
ورغم سيطرة لاعبيه على مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء غير أن هدف السبق كان من نصيب الضيوف في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب الإنجليزي ومهاجم (مانشستر سيتي) السابق رحيم ستيرلينغ.
ولم يتمكن أصحاب الارض من تدارك النتيجة إلى غاية الدقيقة 83 عبر وسط الميدان الإسباني رودريغو.
وتسبب هذا التعادل في تراجع السيتي إلى المركز الثالث بعد (ليفربول) و (أرسنال) حيث فاز الاول في وقت سابق اليوم على مضيفه (برينتفورد) بأربعة اهداف مقابل هدف واحد بينما فاز الثاني على مضيفه (بيرنلي) بخماسية نظيفة.
ويملك السيتي في رصيد 53 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر (ليفربول) و نقطتين عن الوصيف (أرسنال) في حين صعد (تشيلسي) إلى المركز العاشر بمجموع 35 نقطة.(النهاية)
م ر ن / ه س ص
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