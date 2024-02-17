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الدوري الإنجليزي: (مانشستر سيتي) يتعادل على أرضه مع (تشيلسي) ويتراجع للمركز الثالث

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 2 (كونا) -- تراجع نادي (مانشستر سيتي) إلى ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ان اكتفى بالتعادل بهدف لمثله في عقر داره امام (تشيلسي) في لقاء الجولة ال25 الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد.
ورغم سيطرة لاعبيه على مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء غير أن هدف السبق كان من نصيب الضيوف في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب الإنجليزي ومهاجم (مانشستر سيتي) السابق رحيم ستيرلينغ.
ولم يتمكن أصحاب الارض من تدارك النتيجة إلى غاية الدقيقة 83 عبر وسط الميدان الإسباني رودريغو.
وتسبب هذا التعادل في تراجع السيتي إلى المركز الثالث بعد (ليفربول) و (أرسنال) حيث فاز الاول في وقت سابق اليوم على مضيفه (برينتفورد) بأربعة اهداف مقابل هدف واحد بينما فاز الثاني على مضيفه (بيرنلي) بخماسية نظيفة.
ويملك السيتي في رصيد 53 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر (ليفربول) و نقطتين عن الوصيف (أرسنال) في حين صعد (تشيلسي) إلى المركز العاشر بمجموع 35 نقطة.(النهاية)

م ر ن / ه س ص



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