وزيرا خارجية الجزائر وتونس يبحثان العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 17 ـ 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني اليوم السبت " سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن الوزيرين بحثا في أديس أبابا على هامش أعمال الدورة العادية الـ 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي "علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والإشادة بالزخم المتزايد الذي تشهده في الفترة الأخيرة".
ونوه الجانبان في هذا السياق "بالوتيرة المطردة لمتابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الجزائرية - التونسية التي انعقدت بالجزائر في أكتوبر 2023 ومحتوى ورقة الطريق الطموحة التي اعتمدها وزيرا داخلية البلدين يوم 30 يناير 2024 بمناسبة التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بتنمية المناطق الحدودية".
كما بحث الوزيران "مستجدات حرب الإبادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وبحثا سبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف العدوان" الإسرائيلي . (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN17022024000071011013ID1107865121
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