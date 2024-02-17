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وزيرا خارجية الجزائر وتونس يبحثان العدوان الإسرائيلي على غزة

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 17 ـ 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني اليوم السبت " سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن الوزيرين بحثا في أديس أبابا على هامش أعمال الدورة العادية الـ 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي "علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والإشادة بالزخم المتزايد الذي تشهده في الفترة الأخيرة".
ونوه الجانبان في هذا السياق "بالوتيرة المطردة لمتابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الجزائرية - التونسية التي انعقدت بالجزائر في أكتوبر 2023 ومحتوى ورقة الطريق الطموحة التي اعتمدها وزيرا داخلية البلدين يوم 30 يناير 2024 بمناسبة التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بتنمية المناطق الحدودية".
كما بحث الوزيران "مستجدات حرب الإبادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وبحثا سبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف العدوان" الإسرائيلي . (النهاية)

م ر / ه س ص



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