مركز (عبدالله السالم) الثقافي يعلن اسماء الفائزين في ختام (هاكاثون الأمن السيبراني)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) -- اعلن مركز (عبدالله السالم) الثقافي اليوم السبت عن اسماء الطلبة الفائزين بمسابقة هاكاثون (أبطال الأمن السيبراني) لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالتعاون مع أكاديمية (إدراك) وبدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة التربية.
وأوضح قسم التعليم في مركز (عبدالله السالم) الثقافي أن الهاكاثون الذي انطلق يوم أمس عبارة عن مسابقة تنافسية وتجربة علمية فريدة تدعو المشاركين الى العمل الجماعي لاكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم بمجال البرمجة في بيئة داعمة.
وقال المركز ان الفرق المتنافسة عرضت اليوم العروض التقديمية أمام اللجنة والتي تخص تصميم منصة تفاعلية للوعي بالأمن السيبراني تستهدف رفع الوعي في المجال المذكور وخلق بيئة رقمية آمنة في مدارس الكويت.
وتنافست الفرق الطلابية من المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة المشاركة على ثلاثة مراكز فاز في المركز الاول فريق المدرسة الأمريكية الدولية وحصل على المركز الثاني فريق المدرسة الأمريكية في الكويت اما المركز الثالث فقد حصلت عليه مدرسة غرس ثنائية اللغة وتم تقديم جوائز نقدية قيمة لهم من الراعي البلاتيني للمسابقة البنك الأهلي الكويتي.
وامتدت المسابقة على مدى يومين سبقها تدريب وتأهيل الطلبة على يد مختصين حيث خاض الطلبة تحدي (سي تي اف) باستخدام منصة (هاك ذا بوكس) المعروفة عالميا وقاموا باستخدام البيانات المتاحة لوضع تصور لمنصة أو موقع الكتروني أو تطبيق بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني بين الطلبة في الكويت. (النهاية)
خ م ج / ر ج
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