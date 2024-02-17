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مركز (عبدالله السالم) الثقافي يعلن اسماء الفائزين في ختام (هاكاثون الأمن السيبراني)

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) -- اعلن مركز (عبدالله السالم) الثقافي اليوم السبت عن اسماء الطلبة الفائزين بمسابقة هاكاثون (أبطال الأمن السيبراني) لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالتعاون مع أكاديمية (إدراك) وبدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة التربية.
وأوضح قسم التعليم في مركز (عبدالله السالم) الثقافي أن الهاكاثون الذي انطلق يوم أمس عبارة عن مسابقة تنافسية وتجربة علمية فريدة تدعو المشاركين الى العمل الجماعي لاكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم بمجال البرمجة في بيئة داعمة.
وقال المركز ان الفرق المتنافسة عرضت اليوم العروض التقديمية أمام اللجنة والتي تخص تصميم منصة تفاعلية للوعي بالأمن السيبراني تستهدف رفع الوعي في المجال المذكور وخلق بيئة رقمية آمنة في مدارس الكويت.
وتنافست الفرق الطلابية من المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة المشاركة على ثلاثة مراكز فاز في المركز الاول فريق المدرسة الأمريكية الدولية وحصل على المركز الثاني فريق المدرسة الأمريكية في الكويت اما المركز الثالث فقد حصلت عليه مدرسة غرس ثنائية اللغة وتم تقديم جوائز نقدية قيمة لهم من الراعي البلاتيني للمسابقة البنك الأهلي الكويتي.
وامتدت المسابقة على مدى يومين سبقها تدريب وتأهيل الطلبة على يد مختصين حيث خاض الطلبة تحدي (سي تي اف) باستخدام منصة (هاك ذا بوكس) المعروفة عالميا وقاموا باستخدام البيانات المتاحة لوضع تصور لمنصة أو موقع الكتروني أو تطبيق بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني بين الطلبة في الكويت. (النهاية)

خ م ج / ر ج



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