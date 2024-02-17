الدوري الفرنسي .. المتصدر (باريس سان جيرمان) يهزم (نانت) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 17 - 2 (كونا) -- حقق فريق (باريس سان جيرمان) الفرنسي اليوم السبت الفوز على مضيفه (نانت) بهدفين نظيفين في ملعب (لا البوجوار) ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم الفريق الباريسي بهدف سجله لاعب الدفاع الفرنسي لوكاس هيرنانديز بمساعدة ماركينيوس في وسط يمين المرمى بالدقيقة ال60 قبل أن يعزز موقفه بهدف ثان للنجم كيليان مبابي من ضربة جزاء في أسفل يسار المرمى في الدقيقة 78.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 53 نقطة بينما يقع فريق (نانت) في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة. (النهاية)
م ع / ر ج
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