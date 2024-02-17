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الرئيس الامريكي يحمل الكونغرس مسؤولية انسحاب القوات الاوكرانية من أفدييفكا

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 2 (كونا) -– حمل الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم السبت الكونغرس مسؤولية انسحاب القوات الاوكرانية من مدينة (أفدييفكا) شرقي البلاد بسبب اخفاقه في تمرير حزمة المساعدات العسكرية الاضافية لاوكرانيا.
وذكر البيت الابيض ان ذلك جاء في اتصال هاتفي اجراه بايدن مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اكد خلاله التزام الولايات المتحدة القوي تجاه مواصلة دعمها لاوكرانيا في الحرب ضد روسيا وذلك تزامنا مع الذكرى السنوي الثانية للحرب.
وقال بايدن "ان الجيش الاوكراني اضطر الى الانسحاب من افدييفكا بسبب نقص المعدات والذخيرة وذلك نتيجة مباشرة لتقاعس الكونغرس في تمرير مشروع القانون التكميلي للامن القومي الامريكي الذي يتضمن مساعدات لاوكرانيا".
واكد بهذا الصدد ضرورة تمرير مشروع القانون بصورة عاجلة لاستئناف ارسال المساعدات العسكرية الى كييف مشددا على دعم الحكومة والشعب الامريكي لسيادة اوكرانيا وسلامة اراضيها.
وكانت الادارة الامريكية قد حذرت امس الاول من سقوط مدينة (أفدييفكا) على الجبهة الشرقية الأوكرانية في قبضة القوات الروسية التي تخوض منذ نحو عامين حربا في أوكرانيا المدعومة بقوة من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة.
يذكر ان القوات الأوكرانية انسحبت من البلدة المذكورة بسبب النقص الحاد بالذخيرة في خطوة تشكل انتصارا رمزيا لروسيا وتمهد الطريق لأكبر تقدم روسي منذ مايو 2023. (النهاية)

ا م م / ر ج



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