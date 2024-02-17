الرئيس الامريكي يحمل الكونغرس مسؤولية انسحاب القوات الاوكرانية من أفدييفكا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 2 (كونا) -– حمل الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم السبت الكونغرس مسؤولية انسحاب القوات الاوكرانية من مدينة (أفدييفكا) شرقي البلاد بسبب اخفاقه في تمرير حزمة المساعدات العسكرية الاضافية لاوكرانيا.
وذكر البيت الابيض ان ذلك جاء في اتصال هاتفي اجراه بايدن مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اكد خلاله التزام الولايات المتحدة القوي تجاه مواصلة دعمها لاوكرانيا في الحرب ضد روسيا وذلك تزامنا مع الذكرى السنوي الثانية للحرب.
وقال بايدن "ان الجيش الاوكراني اضطر الى الانسحاب من افدييفكا بسبب نقص المعدات والذخيرة وذلك نتيجة مباشرة لتقاعس الكونغرس في تمرير مشروع القانون التكميلي للامن القومي الامريكي الذي يتضمن مساعدات لاوكرانيا".
واكد بهذا الصدد ضرورة تمرير مشروع القانون بصورة عاجلة لاستئناف ارسال المساعدات العسكرية الى كييف مشددا على دعم الحكومة والشعب الامريكي لسيادة اوكرانيا وسلامة اراضيها.
وكانت الادارة الامريكية قد حذرت امس الاول من سقوط مدينة (أفدييفكا) على الجبهة الشرقية الأوكرانية في قبضة القوات الروسية التي تخوض منذ نحو عامين حربا في أوكرانيا المدعومة بقوة من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة.
يذكر ان القوات الأوكرانية انسحبت من البلدة المذكورة بسبب النقص الحاد بالذخيرة في خطوة تشكل انتصارا رمزيا لروسيا وتمهد الطريق لأكبر تقدم روسي منذ مايو 2023. (النهاية)
ا م م / ر ج
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