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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/17/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3138386 الكويت - 45 فنانا كويتيا ومصريا يرسمون لوحة جدارية (معا في حب الكويت) تعبر عن الرموز الشعبية والفنية الخاصة بثقافة البلدين الشقيقين وبعض من معالم البلدين القديمة والحديثة وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد.
3138373 غزة - جيش الكيان الإسرائيلي المحتل يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة بسلسة غارات على منازل سكنية أدت الى استشهاد 44 شخصا وسقوط عشرات المصابين.
3138389 واشنطن - القيادة العسكرية الوسطى بالجيش الأمريكي (سنتكوم) تعلن أن مسلحين من ميليشيا الحوثي أطلقوا أربعة صواريخ باليستية في منطقة البحر الأحمر وفي المقابل جرى تنفيذ ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن.
3138342 الرباط - أعمال القمة ال37 للاتحاد الإفريقي تنطلق في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ظل تحديات وأزمات متنامية حيث ستبحث على مدى يومين عددا من القضايا المرتبطة بالأمن والسلام في القارة الإفريقية والتكامل الاقليمي والتنمية. (النهاية)

ر ج



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