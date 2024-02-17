موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3138386 الكويت - 45 فنانا كويتيا ومصريا يرسمون لوحة جدارية (معا في حب الكويت) تعبر عن الرموز الشعبية والفنية الخاصة بثقافة البلدين الشقيقين وبعض من معالم البلدين القديمة والحديثة وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد.
3138373 غزة - جيش الكيان الإسرائيلي المحتل يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة بسلسة غارات على منازل سكنية أدت الى استشهاد 44 شخصا وسقوط عشرات المصابين.
3138389 واشنطن - القيادة العسكرية الوسطى بالجيش الأمريكي (سنتكوم) تعلن أن مسلحين من ميليشيا الحوثي أطلقوا أربعة صواريخ باليستية في منطقة البحر الأحمر وفي المقابل جرى تنفيذ ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن.
3138342 الرباط - أعمال القمة ال37 للاتحاد الإفريقي تنطلق في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ظل تحديات وأزمات متنامية حيث ستبحث على مدى يومين عددا من القضايا المرتبطة بالأمن والسلام في القارة الإفريقية والتكامل الاقليمي والتنمية. (النهاية)
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