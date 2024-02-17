أجواء باردة وسط زخات في شمال ووسط المملكة اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا)- تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات ما بعد الظهر لفترات محدودة غزيرة أحياناً.

كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 5 وفي مرتفعات الشراة 9 - 4, وفي مناطق البادية 17 - 6 وفي مناطق السهول 14 - 8, وفي الأغوار الشمالية 19 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 22 - 13، وفي البحر الميت 21 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

18/02/2024 06:46:42

