7 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي شمال رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف أرضا زراعية تؤوي نازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام، يبلغ عدد سكان قطاع غزة 2.4 مليون نسمة، يتمركز نصفهم في منطقة رفح، لا سيما بعد عمليات النزوح بسبب الاستهدافات الإسرائيلية لمختلف مناطق القطاع.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

17/02/2024 23:42:44