7 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي شمال رفح

7 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي شمال رفح
التاريخ
2/17/2024 11:26:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف أرضا زراعية تؤوي نازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام، يبلغ عدد سكان قطاع غزة 2.4 مليون نسمة، يتمركز نصفهم في منطقة رفح، لا سيما بعد عمليات النزوح بسبب الاستهدافات الإسرائيلية لمختلف مناطق القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
17/02/2024 23:42:44
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