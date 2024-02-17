مروان خورى يحيى حفلاً غنائيًا في العراق 22 فبراير

MENAFN - Youm7) يحيى النجم اللبناني مروان خوري ، حفلاً غنائيًا يوم الخميس 22 فبراير في أربيل بالعراق، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

في سياق آخر تألق النجم اللبناني مروان خورى مؤخرًا في العديد من الحفلات، حيث أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائية في الأردن ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثون، وأحيا أيضاً حفلين في العراق، الأول كان فى مدينة بغداد، أما الثانى فكان في مدينة أربيل، وقدم خلالهما عددا كبيرا من أغنياته أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلاً على قلبى.

المطرب مروان خورىكان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم“أنت كما أنت” على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.