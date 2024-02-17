ناهد السباعى فى أول ظهور لها بعد رحيل والدتها.. لماذا ترتدى الحجاب؟

MENAFN - Youm7) حلت الفنانة ناهد السباعى ضيفة على تليفزيون "اليوم السابع" فى أول ظهور لها بعد رحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى فى ديسمبر الماضى، ومن داخل كواليس مسلسلها الجديد "محارب"، وفى لقائها مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، كشفت ناهد عن تجسيدها دور فتاة شعبية محجبة فى مسلسل "المحارب" وهذه الفتاة تقع فى علاقة حب مع بطل المسلسل الفنان حسن الرداد، الذى يسعى خلال المسلسل إلى الارتباط بها إلا أنهما يتعرضان لمشاكل قد تفشل هذا الارتباط.

ناهد السباعى وعادل عبد الله

وحرصت الفنانة ناهد السباعى على التعبير عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في يوم الحب، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، أنت عالمي وأول وآخر حب لي".

وتابعت موجهة حديثها لوالدتها: "ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكِ لم تموتي، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".يذكر أن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي رحت عن عالمنا في ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 72 عاما، وكانت تجمعها بابنتها ناهد فريد شوقي علاقة صداقة كبيرة، إذ اجتمعا في أغلب المناسبات سويا، ونعتها ابنتها وقت وفاتها قائلة: "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي"، وتحرص في كل مناسبة على الدعاء لها بالرحمة.المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".