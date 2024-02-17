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هاجر السراج: كان نفسي أقدم شخصية هشام سليم في إمبراطورية ميم

2/17/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الفنانة هاجر السراج خلال لقائها بتلفزيون اليوم السابع مع الكاتبة الصحفية لميس محمد: أشارك في مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي خلال الموسم الرمضاني القادم، ورشحني للدور مخرج المسلسل محمد سلامة، وأقدم دور ابنة خالد النبوي الكبيرة وكنت أتمني تقديم الدور الذي قدمه هشام سليم في الفيلم.



وتابعت: سعيدة بعملي مع خالد النبوي، فهو ممثل له هيبة ومعظم المشاهد سويًا وطيلة الوقت يكون لديه ما يضيفه علي مشاهده وهذا يساعد الممثل الذي يمثل أمامه، وكواليس المسلسل ممتعة جدًا وكانت أول مرة أعمل فيها مع الأطفال وسعيدة بذلك جدًا.



مسلسل "حالة خاصة
مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.
















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