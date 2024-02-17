هيثم نبيل يخوض أولى تجاربه في التأليف السينمائى بفيلم عيسى

يخوض المطرب والملحن هيثم نبيل أولى تجاربه في عالم التأليف السينمائى، حيث يدخل عالم السينما بقصة وسيناريو وحوار فيلم "عيسى" من إخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة الفنان خالد الصاوى ومينا مسعود وإسلام حافظ ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازى وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين، وينتمى إلى طبيعة أعمال الساسبنس الاجتماعى.

وطرح مؤخرا المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كان لينا ناس" على يوتيوب، ضمن أغانى ألبومه الجديد "زى زمان"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار، وتقول كلمات الأغنية: "كان لينا ناس وكانوا لينا أغلى ناس كانوا الأمان دايما ورانا مهما كان كان،

ياما كان وخدنا منهم الزمان بعدنا ليه عن اللي عاشوا لينا، ليه بعدنا روحنا ليه وأب شالنا عجز انشغلنا عنه ليه ترد فيه الحياة، لو شاف ولاده حواليه مقصرين في حق أهم ناس وفي الحياة دي مشغولين، وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين ندمانين، على كل لحظة كنا فيها مش قريبين وسبنا اغلى ناس وروحنا للمزيفين ندمانين، عايشين بيقتلنا الحنين مقصرين في حق أهم ناس وفي الحياة دي مشغولين، وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين، بس نكتشف خلاص فات الأوان واتغيرت كتير ملامح المكان فارقونا كلنا راحوا لاجمل مكان ورغم بعدنا اتمنولنا كل خير".

وكان المطرب والملحن هيثم نبيل طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل سم "دب هب" من ألبوم "زى زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ومن المقرر يتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغان، يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

جدير بالذكر أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاحا ورواجا كبيرين، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".







