جورج وسوف ووائل جسار يحييان ثاني حفلات جولتهما في كندا.. اليوم

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- Youm7) يحيى كل من سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف والفنان اللبنانى وائل جسار، ثاني حفلات جولتهما الغنائية فى كندا مساء يوم الأحد بمدينة ادمونتون، وذلك بعد أن أحيا الثنائى أولى حفلاتهم في مدينة أوتاوا الجمعة الماضية.
وطرح مؤخرًا سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.
وطرح الفنان وائل جسار مؤخراً أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.
كما طرح وائل جسار أيضاً أغنية بعنوان "لو تخاصمنى" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.
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