طرق مبتكرة لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة.. بلاش ترميها

MENAFN - Youm7) في كل مرة تقومي فيها بإفراغ الوعاء الزجاجي من الصلصة أو المربى،قد ترغبي في التفكير مرتين قبل رميها إذا تعرفتِ على هذهالطرق الإبداعية لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة التي يمكن أن تساعدك في تنظيم مطبخك وتوفر عليك تكلفة شراء وحدات تخزين أو قطع ديكور، فتعرفي عليها وفقًا لما جاء في موقع .thespruce

برطمانات زجاجية طرق لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية وحدات تخزين للعناصر الحرفية

قومي بتنظيف البرطمانات واستخدميها كوحدات تخزين لتنظيم الإمدادات الحرفية

مثل الأزرار أو الخرز أو الأشرطة، ثم قومي بوضع علامة على كل برطمان، كي تدل على ما بداخله، ويمكن أن تؤدي هذه الفكرة إلى إنشاء مساحة حرفية متساوية الأجزاء وعملية وجذابة بصريًا.

علب الحمام

من الممكن أن تقومي بالاستغناء عن العبوات البلاستكية

واستخدام البرطمانات الزجاجية الموجودة لديك، لتحقيق نفس الغرض، لتخزين الضروريات اليومية بما في ذلك فرشاة الأسنان وكرات القطن وفرش المكياج، يمكنك أيضًا ملء البرطمانات الزجاجية الفارغة بأملاح الاستحمام وأعواد القطن وشفرات الحلاقة وخيط تنظيف الأسنان وغير ذلك الكثير.

برطمان السعادة



ليس بالضروري أن تقومي بإعادة استخدام البرطمانات مرة أخري في التخزين، لكن يمكن تحويلها إلى "برطمان للسعادة" حيث تحتفظي فيها بورق ملاحظات صغير تدوني فيه كل يوم سببًا لسعادتك أو شيئًا تشعرين بالامتنان تجاهه، حتى لو كان بسيطًا. ويمكنك العودة لهذه الملاحظات في الأوقات الصعبة لتذكر أوقاتك الجيدة.

المزهريات

هناك العديد من الطرق المختلفة لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية لجلب ،يمكن استخدام البرطمانات كمزهريات سواء لزهور طبيعية أو صناعية.



برطمان البرطمانات



