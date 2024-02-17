طرق مبتكرة لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة.. بلاش ترميها

(MENAFN
- Youm7) في كل مرة تقومي فيها بإفراغ الوعاء الزجاجي من الصلصة أو المربى،
قد ترغبي في التفكير مرتين قبل رميها إذا تعرفتِ على هذه
الطرق الإبداعية لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة التي يمكن أن تساعدك في تنظيم مطبخك وتوفر عليك تكلفة شراء وحدات تخزين أو قطع ديكور، فتعرفي عليها وفقًا لما جاء في موقع .
thespruce
برطمانات زجاجية طرق لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية وحدات تخزين للعناصر الحرفية
قومي بتنظيف البرطمانات واستخدميها كوحدات تخزين لتنظيم الإمدادات الحرفية
مثل الأزرار أو الخرز أو الأشرطة، ثم قومي بوضع علامة على كل برطمان، كي تدل على ما بداخله، ويمكن أن تؤدي هذه الفكرة إلى إنشاء مساحة حرفية متساوية الأجزاء وعملية وجذابة بصريًا.
علب الحمام
من الممكن أن تقومي بالاستغناء عن العبوات البلاستكية
واستخدام البرطمانات الزجاجية الموجودة لديك، لتحقيق نفس الغرض، لتخزين الضروريات اليومية بما في ذلك فرشاة الأسنان وكرات القطن وفرش المكياج، يمكنك أيضًا ملء البرطمانات الزجاجية الفارغة بأملاح الاستحمام وأعواد القطن وشفرات الحلاقة وخيط تنظيف الأسنان وغير ذلك الكثير.
برطمان السعادة
ليس بالضروري أن تقومي بإعادة استخدام البرطمانات مرة أخري في التخزين، لكن يمكن تحويلها إلى "برطمان للسعادة" حيث تحتفظي فيها بورق ملاحظات صغير تدوني فيه كل يوم سببًا لسعادتك أو شيئًا تشعرين بالامتنان تجاهه، حتى لو كان بسيطًا. ويمكنك العودة لهذه الملاحظات في الأوقات الصعبة لتذكر أوقاتك الجيدة.
المزهريات
هناك العديد من الطرق المختلفة لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية لجلب ،يمكن استخدام البرطمانات كمزهريات سواء لزهور طبيعية أو صناعية.
برطمان البرطمانات
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