Sunday, 18 February 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرق مبتكرة لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة.. بلاش ترميها

2/17/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) في كل مرة تقومي فيها بإفراغ الوعاء الزجاجي من الصلصة أو المربى،
قد ترغبي في التفكير مرتين قبل رميها إذا تعرفتِ على هذه
الطرق الإبداعية لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية الفارغة التي يمكن أن تساعدك في تنظيم مطبخك وتوفر عليك تكلفة شراء وحدات تخزين أو قطع ديكور، فتعرفي عليها وفقًا لما جاء في موقع .
thespruce


برطمانات زجاجية طرق لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية وحدات تخزين للعناصر الحرفية

قومي بتنظيف البرطمانات واستخدميها كوحدات تخزين لتنظيم الإمدادات الحرفية
مثل الأزرار أو الخرز أو الأشرطة، ثم قومي بوضع علامة على كل برطمان، كي تدل على ما بداخله، ويمكن أن تؤدي هذه الفكرة إلى إنشاء مساحة حرفية متساوية الأجزاء وعملية وجذابة بصريًا.

علب الحمام

من الممكن أن تقومي بالاستغناء عن العبوات البلاستكية
واستخدام البرطمانات الزجاجية الموجودة لديك، لتحقيق نفس الغرض، لتخزين الضروريات اليومية بما في ذلك فرشاة الأسنان وكرات القطن وفرش المكياج، يمكنك أيضًا ملء البرطمانات الزجاجية الفارغة بأملاح الاستحمام وأعواد القطن وشفرات الحلاقة وخيط تنظيف الأسنان وغير ذلك الكثير.

برطمان السعادة


ليس بالضروري أن تقومي بإعادة استخدام البرطمانات مرة أخري في التخزين، لكن يمكن تحويلها إلى "برطمان للسعادة" حيث تحتفظي فيها بورق ملاحظات صغير تدوني فيه كل يوم سببًا لسعادتك أو شيئًا تشعرين بالامتنان تجاهه، حتى لو كان بسيطًا. ويمكنك العودة لهذه الملاحظات في الأوقات الصعبة لتذكر أوقاتك الجيدة.

المزهريات

هناك العديد من الطرق المختلفة لإعادة استخدام البرطمانات الزجاجية لجلب ،يمكن استخدام البرطمانات كمزهريات سواء لزهور طبيعية أو صناعية.


برطمان البرطمانات








MENAFN17022024000132011024ID1107865108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث