حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 18 فبراير على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: ضع خطة

يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية والحرص على شراء أشياء باهظة الثمن و حبه الشديد للضحك لذلك فهو يتقن فن النكت الفكاهية.

برج القوس فى حظك اليوم 18 فبراير

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها إنه يتسم بشخصية مستقلة وعصبى، لذلك قد يتخذ قرارات خاطئة في بعض الأحيان والتي يندم عليها بعد ذلك.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير

برج القوس

النجمة ميرفت أمين، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تتذكر اخفاقاتك فى الماضى وافتح صفحة جديدة فى عملك وضع خطة تستطيع من خلالها إبراز مواهبك حتى تصل للمكانة التى تحلم بها طوال الوقت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تسيطر على شريك حياتك طوال الوقت، واترك له حرية الرأى حتى يشعر بتقديرك واحترامك له، مما يساعدك على تقوية علاقتكما.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

اعمل على تحسين حالتك النفسية من خلال ممارسة تمارين اليوجا وتجنب التفكير فى الأمور السلبية. الغذاء المتوازن أيضًا يساعدك على تحسين مزاجك فلا تهمل طعامك.



برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب عليك خلال الفترة المقبلة ان تقوى علاقتك بشريك حياتك وتركز فى عملك حتى تنجح وتتفوق فى مجالك المهنى فهذا الاستقرار المهني يمنحك سلامًا نفسيًا وينعكس على باقي حياتك.



برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: اطلع على الجديد

يتميز مولود برج الدلو بالعديد من الصفات، والتى منها رومانسيته وكرمه لذلك فهو محبوب من الجميع كما يتمتع بعقلية تجارية مميزة، ويستطيع إبتكار أفكار مختلفة لمشاريع مميزة.

برج الدلو فى حظك اليوم 18 فبراير

يتسم مولود برج الدلو بصفات أخرى منها حبه للسفر والتجول بين البلاد

وقدرته على تحمل المسئولية، كما يتمتع بشخصية مستقلة.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير

برج الدلو

الفنان الراحل نجيب الريحانى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الدلو توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

اطلع على كل ماهو جديد ومختلف وابتكر افكار جديدة تساعدك على النجاح والتفوق فى مجالك المهنى خلال الفترة المقبلة.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحكم فى انفعالاتك عند مناقشة شريك حياتك، حتى لا يتحول حديثكما لجدال لاينتهى، وتخسر الشريك فى نهاية الأمر.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

تجنب الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة واستبدلها بالخضروات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية وتحافظ على رشاقتك.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب عليك خلال الفترة المقبلة، ان تظل تمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط، وتستعيد رشاقتك من جديد.

برج الأسد... حظك اليوم الأحد 18 فبراير: انس الماضي

يتمتع مولود برج الأسد بالعديد من الصفات، والتى منها الثقة بالنفس كما يتمتع

بشخصية قيادية كما ويتصف أيضاً بالأناقة التي تظهر في إطلالاته اليومية.

برج الأسد فى حظك اليوم 17 فبراير

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها حبه الشديد للمرح وإتقانه لإلقاء النكت الفكاهية وحرصه على شراء أشياء باهظة الثمن وإفراطه في تناول الطعام وسعيه لتحقيق الشهرة.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير

برج الأسد

الفنان تامر حسنى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الأسد توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

ابتسم فى وجه زملائك واقبل على الحياة وانسى الماضى وافتح صفحة جديدة كل يوم فى عملك حتى تبدع وتتفوق.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انسى الحبيب السابق ولا تتذكره مرة أخرى حتى تستطيع أن تعيش حياتك من جديد، وتعثر على حبيب يليق بقلبك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

تجنب الإفراط فى تناول السكريات ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحافظ على رشاقتك وتزداد ثقتك بنفسك.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب عليك خلال الفترة المقبلة، ان تحافظ على رشاقتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: لا تهدر وقتك

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات، والتى منها حبه للمرح والسفر بين البلاد وقدرته على تحمل المسئولية وقدرته على التكييف مع الظروف المختلفة، كما يتمتع بشخصية قيادية.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 18 فبراير

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها حبه للحياة و الرومانسية وخوضه للمغامرات، كما يتصف بالفضول وإزدواجية الشخصية والتردد في اتخاذ القرارات.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنان محمد رجب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

تجنب تصفح مواقع التواصل الاجتماعى أثناء عملك حتى لاتهدر وقتك فى اشياء لافائدة لها، وركز فقط فى ابتكار افكار جديدة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

احرص على تحسين علاقتك بعائلة شريك حياتك وتجنب إثارة المشاكل معهم حتى تشعر معهم بالألفة والأمان والاستقرار الذى تبحث عنه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

احرص على تناول السوائل الدافئة بشكل يومى حتى تشعر بالدفء فى ليالى الشتاء الباردة، كما عليك بتقوية مناعتك بتناول الأطعمة الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يجب عليك خلال الفترة المقبلة،

ان تتناول المشروبات الدافئة وتمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالدفء وتحافظ على رشاقتك





برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير : احذر الأجواء الباردة

أبناء

برج الحوت

شخصيات يميلون إلى المغامرة والتمسك بأحلامهم وأهدافهم مهما كانت الظروف والعوائق، لذلك يعدون من أكثر الناس المتطلعة لمستقبل أفضل والطموحة.

برج الحوت فى حظك اليوم 18 فبراير

مواليد برج الحوت يمتلكون خيالًا قويًا وقدرة على التأمل والتفكير العميق. يعتبرون متعاطفين ويفهمون مشاعر الآخرين بسهولة. يتمتعون بقدرة فطرية على الانسجام مع البيئة المحيطة بهم وقد يكونون مبدعين في المجالات الفنية والأدبية.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة ليلي طاهر، ويقدم اليوم السابع لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

تتعمد توجيه اللوم والعتاب لزملاء العمل لا تكن ذلك الشخص الذى يمضى حياته فى هذا الطريق، حاول أن تكون شخص متعاون مع زملائك فلا احد ينجح بمفردة ولكن دائما يكون هناك فريق متكامل يعمل على أنجاح جميع العناصر معا

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

هناك بعض المشاكل بينك وبين شريك حياتك سرعان ما سوف تزول تلك المشاكل وتكون الحياة أفضل، كن على يقين أنك تسببت بصدع فى العلاقة القائمة بينك، حاول أن تبذل مجهود حتى تمر هذه المرحلة على خير، وتعود صفو المياة إلى مجاريها.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

احذر من الأجواء الباردة حتى لا تصاب بأحد أمراض الشتاء توخى الحذر وتناول كثير من المضادات الحيوية، والمشروبات الدافئة لتقيك من لسعات البرد القارص

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

التوقعات تؤكد أنك تتعرض لأزمات متتالية لا تنقاد اتجاه غضبك فالتفكير وقت الغضب سوف يخسرك كثير، حاول التفكير قليلا فى أفعالك حتى لا تندم عليها يوما، فدائما لهدوء مفتاح الفرج لحل المشاكل التى ستزل سريعا والسماء تعود صافيه من جديد.





برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير : مكاسب مالية

برج العذراء

يتمتع بالإنسانية العالية وحب التضحية ومساعدة الآخرين، وهو عملى وواقعى أكثر مما يكون رومانسيًا.

برج العذراء في حظك اليوم 18 فبراير

من الصعب ارضاء مواليد برج العذراء بسهولة ومن طبائعهم كثرة انتقاد العادات الشخصية للآخرين

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الراحلة رجاء الجداوى ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

كن حذرا للغاية اليوم فى محيط عملك يبدو أنك كنت تعطى الثقة لمن لا يستحقها فى الفترة السابقة، حاول أن تبقى علاقتك بزملاء العمل فى محيط الالتزامات المهنية فقط.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

تقوم بإعادة تقييم علاقة كنت قد أخرجتها من حياتك منذ فترة طويلة، لا تنظر إلى الماضى عزيزى هذا لا ليس فى صالحك على الأطلاق، أنظر إلى المستقبل وانطلق فى علاقات جديدة تفتح لك آفاقا مميزة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

ضغوطات الحياة جعلتك تهمل نفسك لوقت طويل، عزيزى العذراء حان الوقت لقليل من الاسترخاء، كرس 15 دقيقة على الأقل فى اليوم لنفسك للمارسة بعض التأمل أو تمارين اللياقة البدنية

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

سوف يبتسم لك الحظ فهذا وقت بعض المكاسب المالية التى كنت تنتظرها من فترات طويلة. يأتى إليك أتصال غير متوقع من شخص قريب منك يولد لديك إحساس بالقلق.





برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: خذ قرارك

مواليد

برج العقرب

يتميزون بصفات قوية وعميقة. إنهم أشخاص ذوي شخصية قوية وعزيمة لا تلين. يتمتعون بقدرة فائقة على التركيز والتحليل، ويمتلكون رؤية حادة للتفاصيل.



برج العقرب فى حظك اليوم 18 فبراير

ومواليد برج العقرب يتميزون بالحماية والولاء لأفراد أسرتهم وأصدقائهم، ويمتلكون روحًا وفية ومخلصة تجاه من يحبونهم. كما أنهم ذوي طبيعة غامضة وعميقة، ويتمتعون بقدرة فطرية على استشعار الأمور المخفية والمعاني العميقة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب أحمد زكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

الحظ حليفك اليوم، وتستطيع ان تنفذ خطوات إيجابية تجلب لك ثقة رؤسائك فى العمل، اترك التردد وامض فى طريقك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

خذ قرارك ولا تجعل التردد يتحكم فى علاقاتك بشريك حياتك، المصارحة بالمشاعر ليس عيبًا، اخلق أجواء رومانسية لتصارحه بحقيقة مشاعرك.

برج العقرب على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الراحة، بعد فترة الإرهاق الذهنى التى قضيتها، اذهب إلى أحد الشواطئ وعش لحظات استجمام.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

هذا اليوم يوم التقدم فى العمل، واكتساب خبرات جديدة تجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة، لا تترك الكتمان يسيطر على علاقتك بشريك حياتك





برج الميزان.. حظك اليومالأحد 18 فبراير: ثق في نفسك

العدل والقدرة على الفصل بين الناس فى المنازعات واتخاذ القرارات من أهم صفات

برج الميزان

التى تميزه عن غيره من الأبراج

برج الميزان فى حظك اليوم 18 فبراير

القلق شعور دائم يراود مواليد برج الميزان، وهو ما يجعلهم سريعى الانفعال ولكن يعودون سريعًا للتسامح،

يتطلب منهم أحيانًا العمل على إدارة قوتهم والتحكم في ردود فعلهم ليحققوا التوازن الصحي في حياتهم.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

من الصعب اليوم أن تتراجع عن أحد القرارات التى اتخذتها، فحاول قدر الإمكان أن تتفادى المشكلات التى قد تنتج عن ذلك القرار، ولا تتدخل فى شئون الآخرين.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

احرص على ألا تستمع إلى كلام الآخرين عن الحبيب، وثق دائما أنه صادق فى مشاعره تجاهك ومخلص لك دائما.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

لابد من القيام بالأمور التى تدفعك إلى الحفاظ على حالتك الصحية، واحرص على اتباع جميع الإرشادات التى يمليها عليك الطبي

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

يرى علماء الفلك أن عدم الثقة فى قدراتك يضيع عليك الكثير من الفرص الجيدة فى مجال العمل، فأنت تحتاج إلى الوثوق فى نفسك وقدراتك أكثر من ذلك، ولا تقم بفعل الأشياء التى قد تسبب لك الضرر فى حياتك المهنية.





برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: يوم عظيم مواليد برج الحمل يتمتعون بعدة صفات مميزة. إنهم طموحون ويتمتعون بشخصية قوية وحماسية. يتميزون بالشجاعة والجرأة في مواجهة التحديات والمغامرات الجديدة. يتمتعون بطبيعة قيادية ويمتلكون القدرة على التأثير على الآخرين بسهولة.برج الحمل فىحظك اليوم 18 فبراير

ومواليد برج الحمل يتميزون بالحيوية والنشاط ويتمتعون بروح المبادرة والإبداع. كما أنهم متحمسون ويتمتعون بشغف كبير في تحقيق أهدافهم. ومع ذلك، قد يكونون أحيانًا عرضة للعصبية والانفعال، ولكنهم يمتلكون القدرة على التعامل مع الصعاب بشكل فعال والتغلب عليها.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سيلين ديون، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحمل توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تجد صعوبة في اتخاذ القرار النهائي في اللحظة الأخيرة في عملك خلال هذه الفترة، مثل هذا التردد سيشكل أيضًا علامة على استثماراتك من المحتمل أن يثير هذا غضب الأشخاص المقربين منك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقد كنت مؤخرًا مهملاً لجميع أنواع العلاقات في حياتك ولكن قبل أن يفوت الأوان يجب عليك سد الفجوة لقد وقف شريك حياتك إلى جانبك في أوقات صعبة ولكنك لا تمنحه نفس الشيء في المقابل.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

انت بحاجة للتركيز أكثر على صحتك وتعزيز صحة عضلاتك ومفاصلك، وانت تزور الطبيب للاطمئنان على صحتك وعمل الفحوصات اللازمة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يوم عظيم بالنسبة لك قد تتم مكافأة جهودك نقدًا سوف تميل نحو شراء أفضل المرافق لأحبائك، فقط كن حذرًا من عدم استنفاد المبلغ بالكامل دون حفظ بعض منه. قد تقضي أعز اللحظات مع شريكك اليوم لأن اللقاء سيكون عاطفيًا للغاية.





برج الثور.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: صداع وتوتر

يأتى برج الثور في الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ في 20 أبريل ويستمر حتى

يوم 20 مايو، وهو برج ترابي يتسم بالتوازن والقدرة على التحكم في انفعالاته والميل إلى الاستقرار والهدوء، ويحب التفاوض لكنه لا يمكن أن يتنازل عن شيء يريده.

برج الثور فىحظك اليوم 18 فبراير

ويشتهر مواليد برج الثور بأنهم يحبون تولي مسؤولية المقربين منهم والعناية بهم بشدة، وهم يحبون أسرتهم بشدة ويخلصون لها ومستعدين لأن يتعرضوا للمتاعب من أجل حماية أحبائهم منها.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

يبدو أنك في مزاج يسمح لك بالقراءة بين السطور في هذا الوقت ستقوم بمراجعة جميع الأعمال التي أنجزتها مؤخرًا وستقوم بفرز الطرق لتحسين عملك ومع ذلك، يبدو أن الأمور المالية أمر يصعب عليك إدارته لن يكون هناك أي مجال لك لتوفير الكثير.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تحتاج اليوم إلى تعديل موقفك تجاه من تحب من المحتمل أن يكون هو أو هي تحت الضغط وقد يزيل الضغط عنك إذا قمت بالانتقام بالمثل، فإن الوضع سوف يتدهور بدلًا من ذلك، حاول أن تكون متفهمًا ومتعاونًا وستتم مكافأتك بالامتنان والحنان

إن لم يكن اليوم، فبالتأكيد لاحقًا.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

فكر في رعاية صحتك النفسية كما تهتم بجسدك. أنت تحافظ على لياقتك البدنية. ما يأخذ المقعد الخلفي في اهتماماتك هو رفاهية عقلك. استرح ومارس بعض الأنشطة الترفيهية التي ستكون بمثابة غذاء لعقلك.



برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

مع القليل من الصبر والتحمل، يمكن أن يصبح اليوم مثمرًا للغاية بالنسبة لك. لكن التحلي بهذا الصبر يمكن أن يكون التحدي الأكبر الآن سيبدو أن الوقت يتباطأ إلى حد الزحف ولن يتحرك أي شيء بسرعة كافية لتناسب حالتك المزاجية. ولكن إذا حاولت تسريع العملية، فمن الممكن أن تفسد جدول أعمالك تمامًا حاول أن تبدأ يومك ببعض التمارين الهادئة للتحكم في طاقتك.





برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: عزلة

يأتي برج السرطا في الفترة من 21 يونيو إلى 22 يوليو ليكون أول الأبراج المائية، وهو ما ينعكس على صفات مواليده فهم أشخاص عاطفيين حنونين جدًا ويتسمون باللين والعطف على الآخرين خاصة المقربين منهم.

برج السرطان فىحظك اليوم 18 فبراير

ومواليد برج السرطان شديدو الحساسية أيضًا لذلك يسهل تعكير مزاجهم وإزعاجهم بأقل التصرفات حتى غير المقصودة منهم، وهم لا يميلون للمواجهة إنما يشعرون بالانزعاج وحسب.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج السرطان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.











برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

كل ما تبذله من جهود تقابل بالنجاح واحدا تلو الآخر وتشعر أنك لا تقهر. احرص على استغلال الحظ السعيد هذا إلى أقصى حد هذا هو أفضل وقت للتعامل مع كل تلك المشاريع التي بدت ميؤوس منها بالنسبة لك. إن ثقتك بنفسك تجعل جميع المشكلات المتعلقة بالحياة المهنية سهلة للغاية اليوم وتختفي جميع العقبات التي تواجهك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقد أصبحت معتادًا على التعامل مع مشاكلك بنفسك، ولكنك ستجد أن مشاركتها مع شريك حياتك يمكن أن يكون مفيدًا جدًا سيكون هو أو هي داعمين ويمكنه أيضًا أن يقدم لك المساعدة العملية. إذا كانت المشكلة تتعلق بأي مشكلة في علاقتكما، فاطرح الموضوع في مكان عام حيث يكون من غير المرجح أن يتفاعل شريك حياتك معه عاطفيًا.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تكون صحتك غير متوقعة بعض الشيء اليوم، لكن قوتك العقلية وتصميمك الاستثنائيين يمكن أن يساعداك في التعامل مع أي موقف قد تضطر إلى مواجهته. ستنجح في أي جهد بدني تبذله وتكمل جميع مهامك.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

خذ بعض الوقت لتقضيه في عزلة وتعرف ما تريده حقًا من الحياة ، أنت بحاجة إلى إعادة تقييم أهدافك في الحياة وكيف تؤثر أفعالك على حياتك الخاصة وكذلك على علاقاتك.





برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 18 فبراير: شارك مخاوفك

يبدأ برج الجدي في 22 ديسمبر ويستمر حتى يوم 19 يناير، ويشتهر مواليد برج الجدي بالشخصية الجادة والملتزمة والتي لا تعرف المزاح في العمل ولا حتى في الحياة الشخصية. ولا يحب مواليد برج الجدي خرق القوانين أو القواعد.

برج الجدي فى حظك اليوم 18 فبراير

ويهتم مواليد برج الجدي بأن يكون مظهرهم جيد ولائق طيلة الوقت وخاصة أن يكون نظيفًا ويكرهون بشدة أن يرون الفوضى سواء كان ذلك ماديًا أو معنويًا.

مشاهير برج الجدي

ومن مشاهير برج الجدي المطربة أنغام، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الجدي توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.











برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهنى

لقد حان الوقت للتغيير في الجبهة المهنية إذا كنت مترددًا بشأن تغيير وظيفتك، فهذا هو الوقت المناسب الذي يمكنك فيه اتخاذ القرار الذي سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك لا تخف من المخاطرة ببعض المخاطر فيما يتعلق بحياتك المهنية من المرجح جدا أن تؤتي ثمارها.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شريك حياتك متعاون وداعم فاذهب وشارك مخاوفك معه بدلاً من الاحتفاظ بالمخاوف بداخلك سيكون ذلك مفيدًا جدًا وسيخفف من التوتر إلى حد كبير.



برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الاهتمام بصحة الأشخاص الأقرب إليك. ومع ذلك، إذا واجهت أي مشكلة صحية أنت أو أحد أحبائك، فهذه مجرد مرحلة مؤقتة ومع التدخل في الوقت المناسب، سوف

يتم حلها بسهولة.



برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لقد كنت تخطط لشيء كبير في الأيام القليلة الماضية اليوم، ستبدأ في إدراك ما قمت به بالضبط وقد يكون لذلك تأثير مخيف عليك لكن العودة ليست خيارا. سيتعين عليك اتخاذ الخطوات التالية بثقة، وسوف ترى قريبًا أنه على الرغم من أن المهمة أصبحت أكثر صعوبة مما كنت تعتقد، إلا أنها ليست مستحيلة بأي حال من الأحوال.











