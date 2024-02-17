وصفات طبيعية من جل الصبار للعناية بالبشرة والشعر.. في خطوات سهلة وبسيطة

MENAFN - Youm7) يحتوى جل الصبار على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المتعددة التي تساعد على إصلاح البشرة والشعر، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والشعر والتي تعتمد على تنفيذ خطوات بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع "theayurvedaco".

وصفات طبيعية من جل الصبار للعناية بالبشرة والشعر وصفة جل الصبار للتخلص من الحكة والقشرة

يجب تحضير ملعقة كبيرة من جل الصبار ووضعها على فروة الرأس وتركها لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو .

جل الصبار وصفة جل الصبار لترطيب الشعر

يجب خلط ماء الورد وجل الصبار ثم وضعهما في زجاجة رذاذ، مع رج الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام، ثم رش الخليط على الشعر وفروة الرأس بشكل منتظم.

وصفة جل الصبار للبشرة الباهتة والجافة

يجب مزج ملعقة كبيرة من جل الصبار مع كبسولات فيتامين E ومزجهما معاً، وتدليك الوجه بالخليط وتخزين باقى الخليط مع الإلتزام بوضع المزيج على الوجه بشكل يومى لمدة 3-5 أيام .

وصفات طبيعية من جل الصبار للعناية بالبشرة والشعر وصفة جل الصبار لتفتيح البقع الداكنة

يجب مزج ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقتين صغيرتين من العسل للحصول على عجينة ناعمة، ووضع الخليط على الوجه لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر لتفيتح البقع الداكنة ، مع تكرار الوصفة بشكل منتظم للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفة جل الصبار للتخلص من حب الشباب

يجب خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت المورينجا، ثم وضع المزيج على الوجه مع التدليك بلطف بحركة دائرية، والإنتظار لفترة تتراوح لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة بشكل منتظم.