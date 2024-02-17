لو عندك حب شباب فى الذقن.. اعرفى إزاى تعالجيه وتمنعى تكرار ظهوره

(MENAFN
- Youm7) حب الشباب من أكثر المشكلات المزعجة التي نتعرض لها وخصوصا في فترة المراهقة،
- نظفي وجهك باستمرار
النظافة هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها عند التعامل مع أي مشكلة جلدية، وخاصة حب الشباب، استثمرى في غسول وجه جيد وخالٍ من الكبريتات لتنظيف بشرتك يمكنك التبديل بين غسول جل مرطب وغسول مقشر خفيف مملوء بحمض اللاكتيك أو حمض الأزيليك. لا تستخدمى المنتج أكثر من 1-2 مرات في اليوم إذا كنت بحاجة لذلك،
استخدمى تونر لطيف لموازنة درجة حموضة بشرتك أو إعادة ظهورها للحصول على ملمس أكثر نعومة.
- قشري بشرتك بانتظام
عند استخدام مقشرات قوية، مثل حمض الساليسيليك، فمن الأفضل أن يقتصر الاستخدام على 1-3 مرات في الأسبوع، اعتمادًا على قدرة بشرتك على التحمل ومع ذلك، يمكنك استخدام مقشرات ألطف، مثل حمض الأزيليك أو حمض الماندليك يوميًا للحصول على أفضل النتائج. تجنبى الإفراط في التقشير.
- مراقبة تعرض بشرتك
قومى بتنظيف أغطية الوسائد والملاءات وسجادات اللياقة البدنية وفرش الماكياج وما إلى ذلك من وقت لآخر لمنع الشوائب من ملامسة بشرتك علاوة على ذلك، احرصي دائمًا على استخدام واقي الشمس الذي لا يسبب انسداد المسامات ومضادات الأكسدة الموضعية قبل الخروج لحماية بشرتك.
- الحد من الأطعمة السكرية
في حين أن هذا قد لا يكون السبب، فإن الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية تشتهر بتفاقم حب الشباب الموجود عن طريق التسبب في زيادة إنتاج الزهم في الجلد
ولذلك فمن الأفضل الحد من استهلاكها، تناولى نظامًا غذائيًا مضادًا لحب الشباب إذا كنت عرضة للبثور وحب الشباب.
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