لو عندك حب شباب فى الذقن.. اعرفى إزاى تعالجيه وتمنعى تكرار ظهوره

MENAFN - Youm7) حب الشباب من أكثر المشكلات المزعجة التي نتعرض لها وخصوصا في فترة المراهقة،

- نظفي وجهك باستمرار

النظافة هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها عند التعامل مع أي مشكلة جلدية، وخاصة حب الشباب، استثمرى في غسول وجه جيد وخالٍ من الكبريتات لتنظيف بشرتك يمكنك التبديل بين غسول جل مرطب وغسول مقشر خفيف مملوء بحمض اللاكتيك أو حمض الأزيليك. لا تستخدمى المنتج أكثر من 1-2 مرات في اليوم إذا كنت بحاجة لذلك،

استخدمى تونر لطيف لموازنة درجة حموضة بشرتك أو إعادة ظهورها للحصول على ملمس أكثر نعومة.











- قشري بشرتك بانتظام

عند استخدام مقشرات قوية، مثل حمض الساليسيليك، فمن الأفضل أن يقتصر الاستخدام على 1-3 مرات في الأسبوع، اعتمادًا على قدرة بشرتك على التحمل ومع ذلك، يمكنك استخدام مقشرات ألطف، مثل حمض الأزيليك أو حمض الماندليك يوميًا للحصول على أفضل النتائج. تجنبى الإفراط في التقشير.

- مراقبة تعرض بشرتك

قومى بتنظيف أغطية الوسائد والملاءات وسجادات اللياقة البدنية وفرش الماكياج وما إلى ذلك من وقت لآخر لمنع الشوائب من ملامسة بشرتك علاوة على ذلك، احرصي دائمًا على استخدام واقي الشمس الذي لا يسبب انسداد المسامات ومضادات الأكسدة الموضعية قبل الخروج لحماية بشرتك.







- الحد من الأطعمة السكرية

في حين أن هذا قد لا يكون السبب، فإن الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية تشتهر بتفاقم حب الشباب الموجود عن طريق التسبب في زيادة إنتاج الزهم في الجلد

ولذلك فمن الأفضل الحد من استهلاكها، تناولى نظامًا غذائيًا مضادًا لحب الشباب إذا كنت عرضة للبثور وحب الشباب.