استخدامات غير متوقعة لمكنسة البخار.. تطهير الأسطح وإزالة ورق الحائط

MENAFN - Youm7) بعد التطورات التكنولوجيا الحديثة وظهورعدة أجهزة لتنظيف المنزل والمفارش، يمكن أن يكون هناك استخدامات غيرمتوقعة لاستخدام مكنسة البخار بعيدًا عن فرد الستائر والمفروشات، لكن يمكن أن تستخدم في إزالة الملصقات وتطهير بعض الأماكن، لذا نستعرض خلال السطورالتالية استخدامات غيرمتوقعة لمكنسة البخار وفقًا لما جاء في موقعrealsimple

مكنسة بالبخار إزالة ورق الحائط

قد يكون من الصعب إزالة ورق الحائط التقليدي، ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك ولكن التنظيف عن طريق البخار يمكن أن يسهل عملية الإزالة

بدلاً من وضع محلول مزيل ورق الحائط على الجدران بالكامل، ولكن المكنسة بالبخار تقوم بتفكيك اللصق الخاص بورق الحائط وتسهل إزالته.



إزالة البقايا اللزجة

أحيانا يكون هناك بقايا لزجة تتراكم على الحائط بعيدًا عن الغراء المتبقي من ورق الحائط، أيًا كان نوع المادة اللزجة يمكن لمكنسة البخار أن تتخلص من أي مواد والحفاظ على الحائط، بدون تدمير أو تغيير في اللون.



شبابيك نظيفة

من المعروف أن النوافذ صعبة التنظيف حتى منتجات التنظيف المصممة خصيصًا لهذه المهمة لا تزال تترك خطوطًا ولمسة نهائية غير مثالية، لذا التنظيف بالبخار يعتبر خطوة مهمة وسريعة في إزالة الأوساخ وبصمات الأصابع، دون ترك أي خطوط.

الألعاب النظيفة التي لا يمكن غسلها

إذا كان لديك أطفال صغار أو حتى حيوانات أليفة تتجول في أرجاء المنزل، فمن المحتمل أن يكون لديك أيضًا مجموعة كبيرة من الألعاب المغطاة بالجراثيم المنتشرة في كل مكان ،في حين أنه يمكن إلقاء بعض الألعاب الفاخرة في الغسالة لتنظيفها سريعًا، إلا إن بعضها لا يمكن غسله، ومكنسة البخار يمكنها أن تحل هذه المشكلة بسهولة.



تطهيرالأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر

يمكن لمكنسة التنظيف بالبخارأن تقضي بشكل فعال على البكتيريا والفيروسات من الأسطح، لذا فهي أداة رائعة للاستخدام على أي سطح يلمسه أي شخص في منزلك بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب، والحنفيات، ومقابض تدفق المرحاض، وأسطح العمل.

تذويب الفريزر

إذا كان الفريزرالخاص بك مليئًا بتراكم الثلج، فقد تكون المكنسة البخار هي الحل السهل الذي تحتاجه. يمكن للبخار أن يذيب قطعًا كبيرة من الثلج بطريقة أسرع

حتى لا تضطرإلى الانتظار لساعات.

مكنسة بالبخار







