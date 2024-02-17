استخدامات غير متوقعة لمكنسة البخار.. تطهير الأسطح وإزالة ورق الحائط

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- Youm7) بعد التطورات التكنولوجيا الحديثة وظهورعدة أجهزة لتنظيف المنزل والمفارش، يمكن أن يكون هناك استخدامات غيرمتوقعة لاستخدام مكنسة البخار بعيدًا عن فرد الستائر والمفروشات، لكن يمكن أن تستخدم في إزالة الملصقات وتطهير بعض الأماكن، لذا نستعرض خلال السطورالتالية استخدامات غيرمتوقعة لمكنسة البخار وفقًا لما جاء في موقعrealsimple
مكنسة بالبخار إزالة ورق الحائط
قد يكون من الصعب إزالة ورق الحائط التقليدي، ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك ولكن التنظيف عن طريق البخار يمكن أن يسهل عملية الإزالة
بدلاً من وضع محلول مزيل ورق الحائط على الجدران بالكامل، ولكن المكنسة بالبخار تقوم بتفكيك اللصق الخاص بورق الحائط وتسهل إزالته.
إزالة البقايا اللزجة
أحيانا يكون هناك بقايا لزجة تتراكم على الحائط بعيدًا عن الغراء المتبقي من ورق الحائط، أيًا كان نوع المادة اللزجة يمكن لمكنسة البخار أن تتخلص من أي مواد والحفاظ على الحائط، بدون تدمير أو تغيير في اللون.
شبابيك نظيفة
من المعروف أن النوافذ صعبة التنظيف حتى منتجات التنظيف المصممة خصيصًا لهذه المهمة لا تزال تترك خطوطًا ولمسة نهائية غير مثالية، لذا التنظيف بالبخار يعتبر خطوة مهمة وسريعة في إزالة الأوساخ وبصمات الأصابع، دون ترك أي خطوط.
الألعاب النظيفة التي لا يمكن غسلها
إذا كان لديك أطفال صغار أو حتى حيوانات أليفة تتجول في أرجاء المنزل، فمن المحتمل أن يكون لديك أيضًا مجموعة كبيرة من الألعاب المغطاة بالجراثيم المنتشرة في كل مكان ،في حين أنه يمكن إلقاء بعض الألعاب الفاخرة في الغسالة لتنظيفها سريعًا، إلا إن بعضها لا يمكن غسله، ومكنسة البخار يمكنها أن تحل هذه المشكلة بسهولة.
تطهيرالأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر
يمكن لمكنسة التنظيف بالبخارأن تقضي بشكل فعال على البكتيريا والفيروسات من الأسطح، لذا فهي أداة رائعة للاستخدام على أي سطح يلمسه أي شخص في منزلك بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب، والحنفيات، ومقابض تدفق المرحاض، وأسطح العمل.
تذويب الفريزر
إذا كان الفريزرالخاص بك مليئًا بتراكم الثلج، فقد تكون المكنسة البخار هي الحل السهل الذي تحتاجه. يمكن للبخار أن يذيب قطعًا كبيرة من الثلج بطريقة أسرع
حتى لا تضطرإلى الانتظار لساعات.
مكنسة بالبخار
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