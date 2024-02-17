مصر استوردت ماكينات بـ254 مليون دولار لدعم تطوير صناعة الغزل فى 2023

MENAFN - Youm7) تشهد صناعة الغزل والنسيج طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات الصناعية الجديدة التي تخطط لها الدولة في الفترة المقبلة، وعلى رأسها مشروع مصنع 1 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمصنف كأكبر مصنع غزل فى العالم، وهو ما يفسر ارتفاع واردات مصر من الماكينات اللازمة لمواكبة التطور اللازم لقطاع الغزل والنسيج.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تطور واردات مصر من آلات وماكينات حلج ونسيج خلال العام الماضي 2023، حيث سجل إجمالي واردات مصر نحو 254 مليونا و572 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت 140 مليونا و637 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 113 مليونا و935 ألف دولار.

وجاءت واردات الآلات ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل نحو 10 مليارات و510 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 493 مليون و246 ألف دولار.

وفى نوفمبر الماضي، سجلت واردات الآلات وماكينات حلج ونسيج نحو 32 مليون و447 ألف دولار، مقارنة بـ11 مليون و891 ألف دولار خلال نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 20 مليون و556 ألف دولار.

ووقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد إنشاء مصنع غزل 1 الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بتكلفة تعاقدية بلغت 780 مليون جنيه، والمقرر أن تشغيله تجريبا خلال الربع الثاني من السنة المالية الجديدة، لإنتاج نحو 30 طن غزل يوميا ويضم 183 ألف مردن تحت سقف واحد وتتكلف الأعمال الانشائية له نحو مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات.