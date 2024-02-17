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أسعار الأسماك.. البلطى يبدأ من 76 جنيها للكيلو فى الأسواق اليوم الأحد

2/17/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الأسماك في الأسواق بالجملة اليوم الأحد 18 فبراير 2024، وسط تطورات مستمرة وتحرك في سعر السمك بمصر حالياً بالتزامن مع زيادة الطلب حالياً.



وسجل سعر البلطي مقاس 1 من 79 إلي 85 جنيها والبلطي 2 من 76 إلي 78 جنيها والبلطي الاسواني من 30 إلي 70 جنيها، والفيلية من 50 إلي 250 جنيها، قشر البياض 90 إلي 140 جنيها، والبياض من 80 إلي 120 جنيها.



وسجل سعر السمك الثعابين من 50 إلي 350 جنيها، والمكرونة الخليجي من 75 إلي 95
جنيها، والمكرونة السويس من 90 إلي 120 جنيها، والبرانيس من 90 إلي 120 جنيها، وسمك موسي من 175 إلي 425 جنيها .



وبلغ سعر السبيط من 190 إلي 430 جنيها وسمك قرش 35 إلي 65 جنيها، الكابوريا من 240 إلي 210 جنيهات، والجمبري 520 إلي 620 جنيها للجامبو، الجمبري مقاس 1 من 410 إلي 510 جنيهات، وجمبري مقاس 2 من 330 إلي 400 جنيه.




















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