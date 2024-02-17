أسعار اللحوم فى الأسواق تسجل مستويات مستقرة

MENAFN - Youm7) تشهد أسعار اللحوم في الأسواق تسجيل مستويات متفاوتة تتراوح ما بين 290 -330 جنيها للكيلو فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التي تهدف إلي توفير اللحوم في الأسواق بصورة دائمة وبأسعار ملائمة للمستهلكين.

وبشأن تطورات أسعار اللحوم لدى الجزارين، شهدت أسعار اللحوم 400 و 450 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 310 جنيهات، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 290 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 290 جنيها، والكبدة الكندوز 350 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 420 جنيها.



