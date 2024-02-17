قطاع الفنون التشكيلية ينظم ندوة صدى حادثة دنشواى فى الصحافة والآدب

MENAFN - Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، ندوة ثقافية بعنوان "صدى حادثة دنشواي في الصحافة والأدب" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 فبراير 2024 فى تمام الساعة 11 صباحًا بمتحف دنشواى ويحاضر فيها عمرو شرشر مدير مركز دنشواي الثقافي مؤلف كتاب دنشواي والتاريخ.

ويقع متحف دنشواي بقرية دنشواي بمحافظة المنوفية، وقد تم بناؤه تخليدا وتكريما لشهداء حادثة دنشواي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1906.

تم إنشاء المتحف عام 1963 على الأرض نفسها التي شهدت وقائع حادثة دنشواي وتمت فيها محاكمة الفلاحين المصريين، ثم أعيد بناء المتحف ليصبح متحفاً ضخماً ومؤسسة ثقافية فنية تاريخية وتم إعادة افتتاحه رسميا في 1 يوليو 1999 لتخليد دور هذه الحادثة الوطنية، وقد صمم المتحف على يد المهندس هاني المنياوي.

يحتوي المتحف على بعض التماثيل التي توضح ملابس أحد الفلاحين وملابس أحد الوزراء وجندي بريطاني، ونموذج مصغر للقرية يعرض أبراج الحمام والساقية. ثم لوحة تعرض العملة المصرية الموجودة في فترة الحادثة، ولوحة أخرى للورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر، ولوحة للزعيم مصطفى كامل، ولوحة لهيئة المحكمة وهم بطرس غالى باشا واثنان من القضاء الإنجليزي. ثم تمثال للشيخ حسن محفوظ شيخ القرية بجوار المشنقة، وهو أول من نفذ فيه حكم الإعدام في الحادثة.

ويتضمن المتحف مخطوطات بحادثة دنشواي التي وقعت في 13 يونيو 1906 ومجموعة من اللوحات التي أبدعها الفنانون بالإضافة إلى 6 صور فوتوغرافية واضحة ونقية تمثل بعض أحداث معركة دنشواي. وقد حصل عليها المتحف هدية من أحد المواطنين المصريين. وهي صور التقطها أحد المصورين الأتراك، كما يوجد بالمتحف الآلات التاريخية المختلفة التي استعملت في الزراعة مثل الشادوف والناعور.



