قطاع الفنون التشكيلية ينظم ندوة صدى حادثة دنشواى فى الصحافة والآدب

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، ندوة ثقافية بعنوان "صدى حادثة دنشواي في الصحافة والأدب" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 فبراير 2024 فى تمام الساعة 11 صباحًا بمتحف دنشواى ويحاضر فيها عمرو شرشر مدير مركز دنشواي الثقافي مؤلف كتاب دنشواي والتاريخ.
ويقع متحف دنشواي بقرية دنشواي بمحافظة المنوفية، وقد تم بناؤه تخليدا وتكريما لشهداء حادثة دنشواي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1906.
تم إنشاء المتحف عام 1963 على الأرض نفسها التي شهدت وقائع حادثة دنشواي وتمت فيها محاكمة الفلاحين المصريين، ثم أعيد بناء المتحف ليصبح متحفاً ضخماً ومؤسسة ثقافية فنية تاريخية وتم إعادة افتتاحه رسميا في 1 يوليو 1999 لتخليد دور هذه الحادثة الوطنية، وقد صمم المتحف على يد المهندس هاني المنياوي.
يحتوي المتحف على بعض التماثيل التي توضح ملابس أحد الفلاحين وملابس أحد الوزراء وجندي بريطاني، ونموذج مصغر للقرية يعرض أبراج الحمام والساقية. ثم لوحة تعرض العملة المصرية الموجودة في فترة الحادثة، ولوحة أخرى للورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر، ولوحة للزعيم مصطفى كامل، ولوحة لهيئة المحكمة وهم بطرس غالى باشا واثنان من القضاء الإنجليزي. ثم تمثال للشيخ حسن محفوظ شيخ القرية بجوار المشنقة، وهو أول من نفذ فيه حكم الإعدام في الحادثة.
ويتضمن المتحف مخطوطات بحادثة دنشواي التي وقعت في 13 يونيو 1906 ومجموعة من اللوحات التي أبدعها الفنانون بالإضافة إلى 6 صور فوتوغرافية واضحة ونقية تمثل بعض أحداث معركة دنشواي. وقد حصل عليها المتحف هدية من أحد المواطنين المصريين. وهي صور التقطها أحد المصورين الأتراك، كما يوجد بالمتحف الآلات التاريخية المختلفة التي استعملت في الزراعة مثل الشادوف والناعور.
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