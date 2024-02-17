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العدد الجديد لجريدة مسرحنا يبرز مهرجان إيزيس وعروض المسرح القومي

2/17/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدد جديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "859".



ونقرأ في المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لرانيا زينهم أبو بكر بعنوان "مهرجان إيزيس يوثق إبداع مساء المسرح تحت قصف الحروب"، وتكتب رنا رأفت عن مشاركة عرض "اسمها أنثى" بمهرجان شباب الجنوب، كما نستعرض تقريرا خبريا حول اتفاقية تعاون بين المسرح الوطني اللبناني ومهرجان الكويت للمونودراما، وتكتب همت مصطفى تقريرا حول عرض "النص التاني من الطريق" على مسرحي نهاد صليحة وهليوبوليس.



ويستعرض محمود عبد العزيز لقاءات مع مبدعي عرض "رصاصة في القلب" بالمسرح القومي، وتكتب همت مصطفى تقريرا تفصيليا عن عروض مسابقة إبداع 12، كما تستعرض نتائج مهرجان جامعة طنطا، وتكتب رانيا زينهم أبو بكر عن استعدادات فرقة الأقالتة لعرض "شهية".



وفي قسم الحوارات والتحقيقات أجرت رنا رأفت تحقيقا مع المسرحيين حول رحيل الفارس النبيل علاء عبد العزيز وفي قسم رؤى يكتب أحمد الشريف عن عرض النقطة العميا "لعبة تعرية الإنسان أمام نفسه".



وفي قسم نوافذ كتب هشام عبد الرؤوف جولة في مسارح العالم حول عرض "أهمية أن تكون أرنست"، وتكتب سامية سيد عرضا لكتاب الملحمية في مرح يسري الجندي، ويكتب عيد عبد الحليم "تجارب عن مسرح الحجرة في العالم العربي 1-2" ، ويكتب أحمد يوسف عزت الدهشة خلقت من الياسمين "يارا" مشهد من القضية، وننشر ترجمة أحمد عبد الفتاح لمقال "المسرح وعلم الأعصاب" لـ: جابرييل سوفيا.



ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثاني والثلاثين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مسرحية آه من النسوان!".



جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.












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