العدد الجديد لجريدة مسرحنا يبرز مهرجان إيزيس وعروض المسرح القومي

(MENAFN
- Youm7) صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدد جديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "859".
ونقرأ في المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لرانيا زينهم أبو بكر بعنوان "مهرجان إيزيس يوثق إبداع مساء المسرح تحت قصف الحروب"، وتكتب رنا رأفت عن مشاركة عرض "اسمها أنثى" بمهرجان شباب الجنوب، كما نستعرض تقريرا خبريا حول اتفاقية تعاون بين المسرح الوطني اللبناني ومهرجان الكويت للمونودراما، وتكتب همت مصطفى تقريرا حول عرض "النص التاني من الطريق" على مسرحي نهاد صليحة وهليوبوليس.
ويستعرض محمود عبد العزيز لقاءات مع مبدعي عرض "رصاصة في القلب" بالمسرح القومي، وتكتب همت مصطفى تقريرا تفصيليا عن عروض مسابقة إبداع 12، كما تستعرض نتائج مهرجان جامعة طنطا، وتكتب رانيا زينهم أبو بكر عن استعدادات فرقة الأقالتة لعرض "شهية".
وفي قسم الحوارات والتحقيقات أجرت رنا رأفت تحقيقا مع المسرحيين حول رحيل الفارس النبيل علاء عبد العزيز وفي قسم رؤى يكتب أحمد الشريف عن عرض النقطة العميا "لعبة تعرية الإنسان أمام نفسه".
وفي قسم نوافذ كتب هشام عبد الرؤوف جولة في مسارح العالم حول عرض "أهمية أن تكون أرنست"، وتكتب سامية سيد عرضا لكتاب الملحمية في مرح يسري الجندي، ويكتب عيد عبد الحليم "تجارب عن مسرح الحجرة في العالم العربي 1-2" ، ويكتب أحمد يوسف عزت الدهشة خلقت من الياسمين "يارا" مشهد من القضية، وننشر ترجمة أحمد عبد الفتاح لمقال "المسرح وعلم الأعصاب" لـ: جابرييل سوفيا.
ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثاني والثلاثين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مسرحية آه من النسوان!".
جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.
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