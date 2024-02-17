الأعلى للثقافة ينظم ندوة دور الهوية المكانية والبيئة في تأصيل الانتماء

MENAFN - Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافةلجنة الجغرافيا والبيئة ندوة "دور الهوية المكانية والبيئية فى تأصيل الانتماء لدى الشباب" غدًا الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بكلية الدراسات الإنسانيةبنات بجامعة الأزهر.

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة عطية الطنطاوي مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس والدكتورة أميمة فهمي عميد كلية الدراسات الإنسانية، ويشارك بالندوة الدكتور عبد الرازق الكومي - أستاذ الجغرافيا ووكيل كلية الآداب جامعة طنطا وعضو اللجنة، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي ، أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا وعضو اللجنة، والدكتورة منى صبحي نور الدين

أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر- وكيل كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر وعضو اللجنة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة أعلن خلال الفترة الماضية عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، كما نشر المجلس "اسثتمارة التقدم لمسابقة الشعر" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المقرر أن يستمر التقديم لـ31 مارس المقبل.