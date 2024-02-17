الأعلى للثقافة ينظم ندوة دور الهوية المكانية والبيئة في تأصيل الانتماء

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة
لجنة الجغرافيا والبيئة ندوة "دور الهوية المكانية والبيئية فى تأصيل الانتماء لدى الشباب" غدًا الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بكلية الدراسات الإنسانية
بنات بجامعة الأزهر.
وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة عطية الطنطاوي مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس والدكتورة أميمة فهمي عميد كلية الدراسات الإنسانية، ويشارك بالندوة الدكتور عبد الرازق الكومي - أستاذ الجغرافيا ووكيل كلية الآداب جامعة طنطا وعضو اللجنة، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي ، أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا وعضو اللجنة، والدكتورة منى صبحي نور الدين
أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر- وكيل كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر وعضو اللجنة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة أعلن خلال الفترة الماضية عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، كما نشر المجلس "اسثتمارة التقدم لمسابقة الشعر" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المقرر أن يستمر التقديم لـ31 مارس المقبل.
MENAFN17022024000132011024ID1107865096
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.