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قصور الثقافة تحتفي بمسيرة مصطفى نصر في العودة إلى الجذور.. الثلاثاء

2/17/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ببرنامج "العودة إلى الجذور"، احتفاء بمسيرة الأديب والروائي الكبير مصطفى نصر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 20 فبراير، في السابعة مساءً بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر.



يتضمن اللقاء الذي يديره الشاعر جابر بسيوني، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الكبير وأبرز أعماله القصصية والروائية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء شوقي بدر يوسف، محمد عطية، ومحمد رجب عباس.



الأديب مصطفى نصر، ولد بمحافظة الإسكندرية، وهو من أصول سوهاجية وتحديدا من مركز جهينة، الأمر الذي أثّر في كتاباته الأدبية خاصة بعد قراءته لأعمال عمالقة الأدب في صعيد مصر كالعقاد وطه حسين والمنفلوطي.



ويعد "نصر" من أكثر الأدباء عشقا للإسكندرية تلك المدينة الاستثنائية التي كتب عن تفاصيل شوارعها وشخصيات أهلها الكثير من القصص والروايات كأنه مؤرخ، وكأن الإسكندرية هي من تقيم فيه.



عمل كعضو لاتحاد كتاب مصر، وعضو بنادي القصة بالقاهرة، وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية، وصدر له الكثير من الروايات والقصص القصيرة التى أسهمت فى إثراء الحركة الأدبية في الإسكندرية، وقدّم الكثير من الأعمال الدرامية للإذاعة لسنوات عدة، بالإضافة إلى القصص التي كتبها في مجلات الأطفال مثل "العربي الصغير، براعم الإيمان، ماجد، علاء الدين، وقطر الندى".



ومن أبرز مؤلفاته الإبداعية، المجموعات القصصية "الاختيار، حفل في وهج الشمس، وجوه، والطيور"، كما كتب للطفل "شدو البلابل، الشجرة الصغيرة، قسط الشقة الجديدة، ووصية الملكة"، وعدة روايات منها "الصعود فوق جدار أملس، الشركاء، جبل ناعسة، الهماميل، وليالي الإسكندرية، والجهيني التي تحولت إلى فيلم سينمائي"، وغيرها من الروايات التى رصد بها الهامش الثقافي والسياسي والاجتماعي لمدينة الثغر.



حاز "نصر" عدة جوائز أهمها الجائزة الأولى في مسابقة نادي القصة بالقاهرة عن رواية "الجهيني" عام 1983، جائزة نادي القصة بالقاهرة عن مجموعته القصصية "وجوه" عام 2003، كما حصل "عراف الإسكندرية" على جائزة التميز من اتحاد كتاب مصر عام 2020.



وتم تكريمه بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في مصر عام 2021، وكرمته الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية كرمز من رموز الإبداع عام 2002.



يقام اللقاء بإشراف الإدارة المركزية للشؤن الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزرّاع، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.



ويهدف برنامج "العودة إلى الجذور" إلى تكريم القامات الثقافية والأدبية في المحافظات المصرية كافة لاسيما في مسقط رؤوسهم، من خلال تناول سيرتهم الذاتية وعطائهم الأدبي، لإعلاء قيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة.












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