افتتاح معرض استيعادى بعنوان دوران الفصول لعبد الوهاب عبد المحسن

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- Youm7) يفتتح جاليرى ضي ا زمالك معرض "دوران الفصول" للفنان الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، ويتضمن المعرض، 200 لوحة تشمل كل المراحل التي مر بها الفنان بداية من السبعينات إلى اليوم، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً.
يضم المعرض أعمال عبد الوهاب عبد المحسن، في الجرافيك والرسم والتصوير والنحت ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.
وقال عبد الوهاب عبد المحسن، عن معرضه: "أعرض عليكم ايقاع المسير في حياتي ، بدأ بملامسة الأرض بقدمين حافيتين وما يتبعه من تباطؤ وقفز حسب ملمس الارض ودرجة حرارتها، وسير الدواب عندما تحملني علي ظهرها وما يتبعه من رجرجة وسرعة أعلى، عربات الكارو المجرورة بحصان عجوز وسرعة أعلى مع صوت الشخاليل والتي تجسد الإيقاع وتنشره في شبورة الصباح وسكون الليل".
واستكمل عبد الوهاب عبد المحسن: "عربية الشربيني ابو سعده وسحابة التراب التي ترسم هياكل الخيال المجنون خلفها نتيجة السرعة وكنت أفضل الركوب علي الشبكه فوق مع القفف أو على الكبوت فوق الفانوس أو على الرفرف للهروب من الدوار الذي يصيبني من الركوب بالداخل، والكافوري الذي ياتي كل سنة في مولد الست جميانة وضخامة حجمه الأكبر من كل الكائنات التي تتحرك في عزبتنا أبو سيد ، القطار أبو بيبان مخلعه وشبابيك مكسرة ومتعه طيه للطريق المملوء بالخضره والبيوت والطيور والحيوانات وكتل الأشجار المسكونة بحكاوي الجن والعفاريت وحفره في الذاكرة".
واختتم عبد الوهاب عبد المحسن كلمته عن المعرض وقال: "لكي تستطيع ان تري معرضي هذا عش معي ايقاعاتي ستعرف كيف جاءت هذه الأعمال".
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