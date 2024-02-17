مايكروسوفت تصلح خطأ بمتصفح إيدج.. التفاصيل الكاملة

MENAFN - Youm7) أصلحت شركة مايكروسوفت مشكلة خاصة بمتصفح Edge والتى تتعلق باستيراد بيانات التصفح وعلامات التبويب تلقائيًا من كروم دون موافقة المستخدمين.وقال أحد المستخدمين لـ theverge قد واجهت الخطأ شخصيًا الشهر الماضي، بعد أن قمت بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بي للحصول على تحديث منتظم لنظام التشغيل Windows وفتح Microsoft Edge تلقائيًا باستخدام علامات تبويب Chrome التي كنت أعمل عليها قبل التحديث.وقد طلبت من Microsoft مرارًا وتكرارًا توضيح سبب حدوث هذا السلوك لنفسي وللعديد من مستخدمي Windows الآخرين، لكن الشركة رفضت التعليق، وأصدرت Microsoft الآن بهدوء إصلاحًا في آخر تحديث لـ Microsoft Edge.كيفية وصف Microsoft للإصلاح

يحتوى ايدج على ميزة توفر خيارًا لاستيراد بيانات المتصفح عند كل عملية تشغيل من المتصفحات الأخرى بموافقة المستخدم، ربما لم تتم مزامنة حالة هذه الميزة وعرضها بشكل صحيح عبر أجهزة متعددة.



ويشير الإصلاح إلى أن إعداد التحكم في الاستيراد التلقائي لبيانات التصفح لم تتم مزامنته وعرضه بشكل صحيح عبر الأجهزة، ولقد طلبنا من Microsoft مزيدًا من الوضوح بشأن السبب الجذري لهذه المشكلة، لكننا لا نحبس أنفاسنا للرد.وأنا متأكد من أن أحد أسباب عدم رغبة Microsoft في التعليق هنا هو أن الشركة لديها تاريخ طويل في استخدام نوع التكتيكات التي رأيناها من مطوري برامج التجسس للترويج لمتصفح الويب الخاص بها.على الرغم من أن هذا الإصدار الأخير قد يكون خطأً بريئًا، إلا أن بعض الحيل العديدة التي استخدمتها Microsoft تتضمن تحديثات Windows الشهرية التي تقوم بتشغيل Edgeوتثبيته على سطح المكتب وشريط المهام دون إذن، واستطلاعات الرأيأوالمطالباتالتي تظهر فجأة لثنيك عن التنزيل كروم.