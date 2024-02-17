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تفاصيل دعوى قضائية ضد تطبيقات المواعدة تتهمها بالتلاعب بالمستخدمين لإدمانها

2/17/2024 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) تدعى دعوى قضائية جماعية جديدة أن تطبيقات المواعدة "مصممة لتكون مسببة للإدمان"، وهذه الدعوى المرفوعة في عيد الحب ضد Match Group التي تمتلك Tinder وHinge وMatch وOkCupid وPlenty of Fish، اتهمت الشركة باستخدام "التلاعب النفسي" مثل الإشعارات والمكافآت والعقوبات لضمان استمرار المستخدمين في التواجد.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تصميم التطبيق لتحويل المستخدمين إلى "مدمنين" يتم إغراءهم بحلقة شبيهة باللعبة، حسبما زعمت الدعوى القضائية، متهمة Match Group بإعطاء الأولوية للربح على الوعود بمساعدة المستخدمين في العثور على الحب.



تبيع شركة Match خطط اشتراك لإزالة حدود الإعجاب ومعرفة من يحبك، حيث تقدم Tinder الباقة الذهبية مقابل 140 دولارًا أمريكيًا لمدة ستة أشهر أو 40 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر واحد والباقة البلاتينية مقابل 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 180 دولارًا أمريكيًا لمدة ستة أشهر.



تدعي الدعوى أنه إذا كان المستخدمون راضين عن ميزات التطبيق الأساسية، فلن يحتاجوا إلى شراء الاشتراك الإضافي عندما يصلون إلى حد الإعجاب الخاص بهم.



تعمل Match Group على دفع إدمان المستخدم من خلال تنسيق عرض المحتوى الخاص بها والذي يلعب الرومانسية ويستخدم إشعارات الدفع لاستغلال مخاوف المستخدمين من فقدان المطابقة، بينما تقدم أيضًا مكافآت تحفيزية أيضا.



تقول الدعوى القضائية: "تواصل شركة Match تسويق منتج خطير بشكل غير معقول عن عمد بينما تفشل في تحذير المستخدمين من مخاطر الإدمان والاستخدام القهري".



وأضافت أنه "على الرغم من هذه المخاطر المعروفة، فإنها تواصل الادعاء بأن المنصات هي أدوات فعالة لإقامة علاقات خارج التطبيق أثناء تنفيذ الميزات لإبقاء المستخدمين على التطبيق".



وقال متحدث باسم Match Group: "هذه الدعوى القضائية سخيفة وليس لها أي أساس، لا يعتمد نموذج أعمالنا على مقاييس الإعلان أو التفاعل، نحن نسعى جاهدين لجذب الأشخاص إلى مواعيد غرامية كل يوم وإيقاف تطبيقاتنا، مضيفا: "أي شخص يذكر أي شيء آخر لا يفهم غرض ومهمة صناعتنا بأكملها".



تزعم الدعوى القضائية أن الإشعارات القسرية تُبقي الأشخاص على المنصة، مثل رسالة Tinder التي تقول: "لم تقم بالتمرير منذ فترة"، سيتم إخفاء ملفك الشخصي بدءًا من الغد، اسحب الآن لتبقى مرئيًا.



تعمل هذه الإشعارات كمغناطيس، حيث تجذب المستخدمين مرة أخرى إلى النظام الأساسي للبقاء على صلة بالموضوع من خلال استغلال مخاوفهم من تعرضهم للعقاب إذا لم يتفاعلوا مع التطبيق.












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