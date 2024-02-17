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أبل تعمل على إضافة تحديثات الذكاء الاصطناعي لكل من Spotlight وxcode

2/17/2024 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) وسعت
شركة أبل
الاختبار الداخلي لميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة لمنصة البرمجة Xcode التابعة لها، فيما تخطط لإصدارها لمطوري الطرف الثالث هذا العام، وفقًا لتقرير بلومبرج.



وبحسب ما ورد بحثت شركة آبل أيضًا في الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في المنتجات التي تواجه المستهلك، مثل إنشاء قائمة التشغيل التلقائي في Apple Music، أو عروض الشرائح في Keynote، أو ميزات البحث المشابهة لروبوتات الدردشة AI لبحث Spotlight.



يمكن أن تسمح ترقية البحث لمستخدمي iOS وmacOS بتقديم طلبات اللغة الطبيعية، مثل ChatGPT، للحصول على تقارير الطقس أو تشغيل الميزات بعمق داخل التطبيقات.



في حين أن عمالقة التكنولوجيا الآخرين كانوا أكثر بروزًا في إطلاق أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي، فقد أصدرت شركة Apple في الأشهر القليلة الماضية إطار عمل مفتوح المصدر للتعلم الآلي يسمى MLX الذي يسهل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على شرائح السيليكون من أبل، وهو نظام تحويل النص إلى نص.



على غرار أداة GitHub Copilot من Microsoft و CodeWhisperer من Amazon ، تطبق أداة البرمجة التي تعمل عليها Apple نموذجًا لغويًا كبيرًا للتنبؤ بسلاسل التعليمات البرمجية وإكمالها وربما كتابة التعليمات البرمجية لاختبار التطبيقات.



كانت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك حول الذكاء الاصطناعي التوليدي متحفظة مقارنة بنظرائه في جوجل ومايكروسوفت، لكنه أكد في مكالمة للمستثمرين هذا الشهر أن المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستأتي هذا العام. أخبرت مصادر بلومبرج أن المديرين التنفيذيين أظهروا العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي لـ Xcode أمام مجلس إدارة شركة Apple في أواخر العام الماضي.
















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